Luis Juez: "El 90% de la dirigencia del PRO es parte del Gobierno peronista en Córdoba"

Luis Juez lamentó la falta de empatía y transparencia en cuanto al aumento de la dieta de senadores, criticó la rapidez con la que se aprobó y cuestionó la moralidad de la clase dirigente frente al momento de crisis que se vive en Argentina. Aseguró que su postura siempre fue contraria a dicha medida, remarcó que su bloque votó, enteramente, en contra y desmintió las acusaciones de Elisa Carrió. “Presentamos un proyecto, el mismo viernes a la mañana, para que el tema se retrotraiga”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Juez es senador nacional por Córdoba, dos veces, elegido en 2009 y 2021. Fue diputado nacional en 2019, embajador argentino en Ecuador, concejal de la Ciudad de Córdoba, de la que también fue intendente en 2003. Recientemente fue una de las figuras que se posicionó en contra del aumento de su propio sueldo de senador nacional y calificó la medida como “un bochorno”.

Me gustaría que compartiera con la audiencia su evaluación de lo que sucedió en el Senado con el aumento de las dietas.

Lo del jueves fue bochornoso, fue una vergüenza ajena porque yo a pesar de haber votado en contra y que nadie puede dudar que sobre un tema de esto yo tengo una postura de toda la vida.

Usted mencionaba que fui legislador provincial, bueno, renuncié a mi banca en el año 96 por un tema parecido a este, pero es de tal magnitud la vergüenza, el bochorno, la falta de empatía que no es ajena, es de toda la institución.

Nosotros le hemos asestado al Parlamento, al Senado de la Nación, un golpe de gracia, nos hemos quitado autoridad moral cuando más necesitamos dirigentes con autoridad moral. O sea, en momentos de crisis, cuando los pueblos viven momentos de crisis, momentos complicados, su dirigencia es cuando más autoridad moral y ética tiene que tener, cuanto más firmeza y convicciones tienen que tener. Y nosotros el jueves dilapidamos una gran oportunidad, porque no solamente es lo que discutimos, sino la forma con la que lo aprobamos.

Porque si queremos discutir un aumento de sueldo, hagámoslo con toda la claridad del mundo y tomémonos todo el tiempo del mundo y que todo el mundo sepa que estamos discutiendo, no que en 50 segundos nos dupliquemos el sueldo, fue realmente un papelón.

No es un acto de oportunismo. Siempre he sostenido sobre este tema en la misma conducta.

¿A qué lo atribuye?

Usted es un terrible conocedor ahí de la realidad política, es casi imposible juntar dos terceras partes del Senado, es casi imposible, si no ya hubiésemos nombrado el procurador, hubiésemos completado la Corte, es una mayoría terriblemente calificada. Entonces si se levantan 11 senadores y mágicamente aparece el número de 41 senadores para obtener una mayoría y con eso darle tratamiento a un tema que no tenía despacho de comisión, no me pareció la forma.

Yo no puedo creer que hay senadores que crean que tienen que ganar como un piloto de Fórmula 1, hay otros que pensamos que es absolutamente inoportuno ese debate, que hay que darlo de otra manera, en otro momento, en otras condiciones, pero por lo menos si lo vamos a dar, démoslo con toda la transparencia del mundo, que todos sepan, que Jorge Fontevecchia sepa, con claridad meridiana que estamos discutiendo y no como se hizo el otro día. La verdad que, yo no sé.

¿Esto ayuda a Milei, como él mismo dijo en el Foro de Llao Llao?

Y, le damos de comer a mucha gente con la conducta nuestra...

Ahora, también quiero decir con toda sinceridad, ¿no? Nosotros fuimos el único bloque en el que ningún senador se levantó y se fue. O sea, los siete senadores del bloque que yo presido se quedaron en su banca, votamos en contra del tratamiento sobre tablas y votamos en contra del proyecto. Lo digo para que también pongamos las cosas. Eso también me da autoridad moral. Por eso yo inmediatamente le mandé un mensaje al presidente pidiéndole que corrigiera su tweet. Porque le dije, mire, nuestro bloque completo votó de esta manera.

Yo soy de los que cree que las generalizaciones son lo peor que le puede pasar a un ser humano en cualquier ámbito de la vida. Son todos chorros, son todos bandidos, son todos ensobrados, todos los empresarios son coimeros, todos los políticos son sinvergüenzas, no, yo no. Yo no soy un chorro. Puedo ser un bocón, pero no soy un ladrón. Y para eso hay que tener una conducta. Y para eso hay que exhibir una conducta.

Entonces, me parece que lo del jueves nosotros en el Senado, y digo nosotros, y ahí sí me pongo en plural, tuvimos una actitud horrible. Porque por la forma, por el fondo, por la modalidad, realmente nosotros terminamos tirándonos un balde de brea encima, aún cuando hemos votado en contra, porque no alcanza. Porque cuando la gente generaliza, generaliza y pone todo en la misma bolsa. Y cuando la gente tiene ganas de ofender a todo el mundo, ofende a todo el mundo, y ahí no zafamos ninguno.

Claudio Mardones: A raíz de todo lo que pasó en la sesión del jueves, Elisa Carrió habló el viernes con La Nación +, y se refirió a usted directamente. Dijo que “ningún jefe de bloque puede decir “yo no sabía”, como dice Luis Juez, porque esto se sabía”. ¿Qué contesta usted a estas declaraciones de Lilita?

Bueno, lamento que Carrió crea eso. Yo no soy un mentiroso, y Carrió lo sabe perfectamente porque se lo he dicho muchas veces. Ella es una mujer ética y de grandes valores, pero no más que los que tengo yo. Es una mujer honorable, pero no más que yo.

Usted no va a encontrar la firma mía en ningún proyecto, no va a encontrar la firma de ningún senador nuestro en ningún proyecto, y va a ver que la conducta nuestra fue la que yo le estoy contando.

Que ella presuponga lo que quiera y que diga lo que quiera. Yo me remito a las pruebas, y las pruebas son como yo le digo. Créame que de ninguna manera, siempre dije que me parecía una locura, una torpeza, y que era absolutamente inoportuno discutir este tema en el momento que vive la Argentina.

Se equivoca mal, porque sabe ella que si yo digo que blanco es blanco, yo no miento. No tengo por costumbre mentir.

Pedile a Fontevecchia que llame a Victoria Villarruel y le pregunte si lo que estoy diciendo es una mentira, si en algún momento el senador Juez convalidó esta locura. Pregúntele a la presidenta del cuerpo, que es la que presidió el debate, si en algún momento yo, como presidente de la bancada o como senador de manera individual, convalidé esta locura, para que terminemos a ver si Carrió dice la verdad o yo estoy mintiendo.

CM: ¿Cómo cree que va a seguir esto? Porque algunos consideran que esto va a retumbar con mucha fuerza en la próxima sesión cuando se convoque. Nosotros tenemos entendido que usted buscaría presentar un nuevo proyecto de resolución para retrotraer la decisión. El presidente del interbloque del panperonismo, José Mayans, va a presentar un proyecto también para ponerle un tope a los salarios no solamente de las autoridades del Congreso, sino también de los demás poderes. ¿Cómo va a continuar? ¿Usted va a avanzar con la iniciativa de una resolución para retrotraer la decisión del jueves?

Nosotros ya presentamos un proyecto, el mismo viernes a la mañana, para que el tema se retrotraiga, y si el debate se tiene que dar, se dé con toda la transparencia y con toda la claridad. Seguramente algunos otros, para esconder un elefante, llenan el bazar de elefantes. Entonces ahora vamos a discutir los sueldos de los jueces. Todo eso es inconstitucional. Yo no veo que nosotros podamos regular los sueldos de los jueces, que podamos regular los sueldos del Ejecutivo.

Si nosotros no podemos reconsiderar el macanazo que se mandó el Senado de la Nación, ¿con qué autoridad vamos a venir a decir cuándo tiene que ganar cada uno? Pero bueno, seguramente en la próxima sesión habrá este debate y será un debate duro, complicado y difícil, como deberíamos haber tenido el jueves y la semana pasada.

Vamos a pedirle a Victoria Villarruel su testimonio.

¿Sabe por qué lo hago, Jorge? Porque ella subió un tweet que dice “con el consentimiento de todos los presidentes de bancada”, y yo le dije, “mire, Victoria, usted sabe que yo en este tema…”, y me dijo “sí, tenés razón”.

Si usted quiere, yo le mando a su productora el mensaje que le mande a la vicepresidenta, porque yo no tengo nada que esconder.

Yo le dije que espero que en algún momento, cuando crea oportuno, le cuente a los medios de comunicación o vea ella con qué mecanismo corrige ese error, porque yo jamás y a usted le consta, convalide esto. “Si tenés razón, es cierto, vos siempre me dijiste que esto era locura”, me respondió.

Se lo pedí en nombre de mis hijos, porque no tengo patrimonio, yo no tengo cuenta en el extranjero, ni en el Gran Caimán, ni en ningún paraíso fiscal. Lo que tengo es lo que no se puede guardar en una caja fuerte, que es honor. Y el honor de los honorables se defiende a cara de perro. Entonces, le dije, “señora, yo necesito el nombre de mis hijos, que usted aclare que jamás yo convalide esto”, y me dijo que en algún momento lo iba a hacer. Así que pregúntele, pregúntele a ver si yo estoy mintiendo o está mintiendo Carrió.

¿Cómo imagina que van a ser las listas en las elecciones del año próximo? ¿Imagina alguna posibilidad de alguna unión entre la Libertad Avanza y el PRO? ¿Se imagina que hay personas que, como en su momento le robaron a usted la posibilidad de ser gobernador de Córdoba, ahora nuevamente están de alguna manera construyendo una alianza a sus espaldas?

Y, todo puede pasar, todo puede pasar, Jorge, todo puede pasar.

Yo no soy del PRO, esto también lo digo con claridad, yo no soy autoridad del PRO y nosotros tenemos un partido provincial en Córdoba que es el Frente Cívico, partido que yo conduzco, y nosotros no estamos en conversación con nadie, ni estamos buscando ninguna alianza, ninguna fusión, ninguna integración.

No creo que la gente esté pensando en eso, creo que la gente tiene hoy otros problemas de una profundidad tan grande que discutir cualquier otro tema que no tenga que ver con cómo salimos de esta crisis monstruosa en la que está viviendo la Argentina hasta me parece un desatino, pero no sé.

Algunos especulan, dicen, pero la verdad que lo cierto que hoy hablar de la lista del 2025 en una Argentina con tantas incertidumbres me parece ciencia ficción, aún en Córdoba que es el rostro anticipado de la República.

¿Ve factible una alianza del PRO y La Libertad Avanza en Córdoba?

Le vuelvo a repetir, Jorge, que yo no soy presidente de la estructura del PRO, no sé si ellos están hablando. No sé si están hablando.

Yo le voy a contar que el 90% de la dirigencia del PRO hoy es parte del gobierno del peronismo en Córdoba. O sea, quiero decirle que, y se lo digo a usted con respeto porque se lo ha dicho el presidente Mauricio Macri, salvo honrosas excepciones, el 90% de la dirigencia del PRO en Córdoba muchas veces ha funcionado como una pyme del PJ.

¿Hay alguna diferencia entre Llaryora y Schiaretti? ¿Cómo ve el peronismo cordobés siempre autónomo del peronismo nacional?

Eso fue un invento maravilloso de De La Sota que le permitió por arriba diferenciarse y por abajo hacer negocio. El peronismo cordobés es igual que el peronismo bonaerense, capaz que sea un poco más educado con los modos, pero es lo mismo.

Acá en Córdoba, mientras De La Sota se diferenciaba de Néstor, las empresas y los funcionarios que hacían negocio eran exactamente los mismos. Pero lograron establecer esa cuestión cuasi-federal. Acá se hacían los caudillos federales, pero cuando llegaban al puerto, se abrazaban a los pituquitos de Recoleta, diría Llaryora.

Llaryora es un pibe con mucha suerte, con mucha suerte. La verdad que es un tipo que tiene que darle gracias a Dios que siempre tuvo un tutor que lo acompañó. Pero compararlo con Schiaretti me parece que le queda lejos. Adelantó su campaña a presidente del 2027, la ve fácil, se ve como el gobernador de la provincia de Córdoba, una provincia peronista. Y si se ve compitiendo, se ve compitiendo con Kicillof, que tiene el techo del kirchnerismo. Y adelantó esa pelea y casi perdió como 30 puntos de imagen.

¿Hay diferencias independientemente de las personales o de la experiencia, me refiero a ideológicas o metodológicas, entre Llaryora y Schiaretti?

Hace 25 años que juegan siempre juntos, y lo digo con todo respeto, en Córdoba entre De La Sota, Schiaretti y Llaryora han inventado un increíble partido de chinchón, mientras uno roba el otro espera, pero son siempre los que están sentados en la mesa.

