María Migliore, funcionaria porteña, sostuvo que el Gobierno nacional no logra mejores resultados a pesar de tener el Ministerio de la Mujer. Además, defendió la posición de Horacio Rodríguez Larreta. “Fue el jefe de Gobierno que más invirtió en infraestructura social desde la vuelta de la democracia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Teniendo tu conciencia social y el conocimiento sobre la vida de las mujeres en los barrios populares, ¿cómo te resuenan las palabras de Rodríguez Larreta sobre que eliminaría el Ministerio de la Mujer?

Nos preocupa poder resolver problemas. Discutir cómo sostenemos estructuras es viejo y alejado de la realidad.

Lo que tenemos que hacer, y lo que venimos haciendo en la Ciudad, es tener una política pública y una convicción de reducir la brecha de desigualdad que tenemos las mujeres en distintos ámbitos, sobre todo, de las que están en barrios populares, que les cuesta todo mucho más.

Pudimos implementarlo y lograr resultados concretos porque hay una convicción política y un trabajo integrado de distintos ministerios, y la discusión pasa por ahí, por discutir de manera concreta cuáles son las políticas públicas y las herramientas que nos permitan romper esta brecha.

Sea en materia de violencia, de acceso al mercado de trabajo o de capacitación, las cosas que nos dan verdadera autonomía.

Cuando hay un Ministerio que trabaja en este sentido, ¿considerás que hay una celeridad respecto a conseguir determinadas partidas presupuestarias para actividades en función de eso? ¿Hay una visibilidad mayor de las mujeres de barrios vulnerables?

No necesariamente. Hoy el Gobierno nacional tiene el Ministerio y no se están logrando mejores resultados. Me parece que es parte de la convicción política de quien está liderando.

Tiene que haber más mujeres tomando decisiones en todas las esferas públicas. Tiene que ver con implementar una mirada con convicción que sea transversal.

Por ejemplo, nosotros para poder trabajar la violencia de género, es necesario que trabajemos en conjunto con el Ministerio de Seguridad, en primera instancia, que la línea 144 esté conectada con el 911. Hacemos trabajo preventivo conjunto, el monitoreo de agresores, se hace un trabajo integral que es lo que da más resultado.

Para lograr cosas que tienen que ver con la autonomía económica, trabajamos de manera articulada tanto con el Ministerio de Producción como con el de Educación, en programas completos.

El programa de Primer Empleo, por ejemplo, busca darles más oportunidades de inserción laboral a jóvenes, y tuvo un énfasis en mujeres de barrios vulnerables.

Poner la temática en agenda, siendo una causa que tiene que trascender cualquier grieta política, no tiene que ver con tener un Ministerio. Hoy el Estado no está produciendo políticas públicas concretas que transformen.

La asistencia del Estado para los sectores más vulnerables

Alejandro Gomel (AG): Patricia Bullrich dice que sacaría por completo los planes en seis meses. ¿Se puede terminar con los planes en ese tiempo?

Es una discusión muy compleja, y no es así. Larreta marcó en materia de esto la integración socio urbana como una política estructural que es prioritaria para nuestro Gobierno, y la política socio urbana más ambiciosa la hizo Juntos por el Cambio.

Hoy, Juntos representa una agenda que pone en discusión cómo se lleva adelante un modelo de política social que tiene que romper los ciclos estructurales y dejar de ser asistencial.

Horacio fue el jefe de Gobierno que más invirtió en infraestructura social desde la vuelta de la democracia. Somos un espacio que se hace cargo de los problemas y que avanza en esa dirección.

Lo que está en discusión, respecto a los planes sociales, es que hoy tenemos que tener una política que de oportunidades. El Potenciar Trabajo hay que rediseñarlo entero, porque tiene que tener una condicionalidad y temporalidad.

Tenemos que construir una política social que esté vinculada al mundo económico y educativo como venimos haciendo en la ciudad.

La situación con los manteros, ¿cómo evoluciona respecto a lo que se les ofrece?

Lo que hacemos en Retiro es una puesta en valor de la zona. Tiene muchísimo tránsito y se encarará un trabajo que tiene que ver con mejorar paradas, iluminación, higiene y las veredas. Por esto había que ordenar y hacer una intervención en la zona.

Son temas delicados y nosotros siempre que avanzamos estamos a disposición para acompañar a quienes estaban ahí.

Los casos son distintos así que hay que reunirse y ver cuál es la mejor forma de acompañarlos. En el momento se les ofrece ayuda social para que nadie pase una situación extrema.

¿Qué tipo de ayuda?

Tenemos distintos programas, desde el Ciudadanía Porteña, que es un complemento de ingresos, el programa 690, que es un subsidio habitacional para quienes están en situaciones extremas, y todo lo que tiene que ver con la formación laboral, donde ofrecemos capacitaciones laborales.

¿Qué pasa con la mercadería incautada?

Muchas veces es ilegal y no puede devolverse. Estamos a disposición para encontrar un camino para cada persona.

Son temas difíciles pero hay que ordenarlos, no podemos permitir el nivel de irregularidad que estaba sucediendo.

¿Qué se ofrece para que no vuelvan? ¿Hay algo para hacer práctica laboral?

Dependiendo de cada caso, en varios operativos hemos ofrecido espacios específicos para vender. Pero depende de cada uno qué es lo que se les ofrece.

Las candidaturas dentro del PRO

¿Cree que Macri será candidato a presidente?

Horacio Rodríguez Larreta es el mejor candidato del PRO para expresar lo que viene en Argentina.

¿Cuál sería tu rol con Horacio, en caso de que accediera a la presidencia?

Para eso falta. Pero creo que Mauricio Macri tiene un rol importante en la coalición. Tuvo la capacidad de crear una coalición, que hoy sigue unida y que puede ser una alternativa a gobernar, y eso es importante.

Juntos se mantuvo unido y es una coalición competitiva. Me parece positivo que haya tantos candidatos a presidente y jefe de Gobierno, en Buenos Aires y en las distintas provincias, porque habla de un espacio con vitalidad y discusión política.

Me imagino que Mauricio acompañará muy bien desde ese lugar.

