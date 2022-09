Mario Sebastiani: "No hay grieta en el debate por la eutanasia"

El médico obstetra, Mario Sebastiani, aseguró que si las personas piden el suicidio asistido hay que brindarles esta posibilidad porque "la muerte pertenece a la vida". Por otro lado, manifestó que su cercanía con la filosofía se dio por medio de la ética, además de aseverar en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "no hay grieta en el debate por la eutanasia".

La palabra eutanasia encierra en su significado etimológico "muerte buena". ¿Hay alguna forma de muerte buena?

Hay que proveernos de una muerte buena porque es un acto de dignidad. Es uno de los motivos de la medicina que muchos piensan que es prevenir las enfermedades, curarlas, aliviar el sufrimiento, pero yo digo que debiera de prevernos una eutanasia y no prolongar procesos de muerte cuando los pronósticos no son buenos.

Si las personas piden esta posibilidad, hay que darla. La muerte pertenece a la vida, y si esta es mía podría decidir cuál sería mi final de vida. Es un desatino dejarlo en mano de los médicos que muchas veces no los conocemos.

La medicina está con esposas para poder ayudar a morir o bien para el Estado y ahí realmente me preocuparía. Si el discurso es que la vida es nuestra, creo que el proceso de la muerte debe ser también para nosotros.

Jean-Luc Godard murió a través de un suicidio asistido

El prefijo "eu" más que bueno es feliz, ¿no? Y es uno de los constantes en la discusión de la filosofía.

Así es. Está la eutanasia y la distanasia. Los griegos estaban muy preocupados con la muerte, es por eso que hablaban de esto. No hay quizá una eutanasia, sino que es todo un discurso de eutanasias para los epicúreos que no era una escuela muy reconocida en Grecia donde decían que lo ideal era morir comiendo o bebiendo.

Suiza y otros países permiten esta posibilidad de que una persona de una manera autónoma y con consentimiento informado pueda ser ayudado por la medicina porque podemos manejar información que podemos otorgarle a una persona. Los motivos pueden ser por una enfermedad terminal o porque tengo dolor, sufrimiento o indignidad. Nadie puede medir el dolor.

La dignidad puede tener dos claros ejemplos que son Stephen Hawking, que prefirió seguir viviendo a pesar de sus dificultades, pero que estaba de acuerdo con la ley de eutanasia. El otro caso es el de Ramón San Pedro que le pidió por favor a los jueces en España que le dieran muerte porque no era digno vivir de esa manera, a pesar de que tenía una lucidez importante.

El primer fármaco de Epicuro era que no había que temerle a la muerte. ¿Hay un tabú en el temor a la muerte?

Depende de dónde estemos ubicados en el mundo. Mi mensaje es que hablemos de la muerte con la familia y pedir por favor que se respete nuestro deseo porque nos puede pasar que en ese momento no podamos opinar, pero lo pudimos hacer en una charla.

En mi historia clínica en el Hospital Italiano hay dos letras que son DA que quiere decir que tengo directivas anticipadas. La medicina tiene la obligación de leerlas. El rechazo de tratamiento hoy es legal. Lo otro que es legal es que cuando el paciente no evoluciona nosotros podemos adecuar el sostén vital.

Entre esta escenografía y la muerte asistida hay muy poco, no debería haber mayores problemas en contar el día de mañana con una ley. Esta ley no obliga a nadie y está basada en la libertad. Ya hay seis proyectos en nuestro país, dos en el Senado y cuatro en Diputados. No hay grieta en el debate por la eutanasia.

5 películas inolvidables de Jean-Luc Godard, ícono de la Nouvelle Vague

Ahora menciona el hablar de la muerte. Además de médico, ¿es autodidacta de filosofía? ¿Qué lo llevó a tener esta perspectiva de la vida?

Mi cercanía a la filosofía está basada en la ética. Fui fundador del Comité de Bioética el Hospital Italiano. Una de las cosas que me molestaban era que no se le diga la verdad a los pacientes.

La bioética se relaciona con la filosofía y reconoce sus dificultades. Se encarga de dar un fundamento a esta situación. Nuestro argumento sería que la muerte es mía y del otro lado podría ser que la vida es de Dios porque te la dio y quita él, el problema ahí es que varias personas no son creyentes.

Hay que demostrarle a la gente de que va a poder acceder a estas estrategias, pero que no están obligados. En Holanda y Bélgica, que tiene la eutanasia hace 30 años, solo el 9% la pide y luego solamente lo quiere el 2% o 3%.

¿Qué disposiciones tiene en caso de tener alguna enfermedad terminal?

¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus disposiciones anticipadas en el caso de que usted no sea consciente?

Tengo 71 y no quiero respirador si tengo una enfermedad invalidante, además de tratamientos absolutamente racionales siempre y cuando yo pueda volver a vivir de la misma manera que estaba viviendo anteriormente.

¿Habla de respirador permanente?

Por supuesto. Transitoriamente si usaría.

Guillermo Piro (GP): Recuerdo haber leído hace unos años un texto de Thomas Szasz que se llama Libertad fatal, ética y política del suicidio, donde plantea en que en la toma de la decisión de la eutanasia también tenía que quedar afuera la medicina que era algo que involucraba al individuo y su familia. ¿Qué piensa de eso?

Correcto. El día que tengamos una pastilla para resolver esta situación, la medicina no va a tener injerencia en esto.

BL PAR