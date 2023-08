Martes fallido para la Cámara Baja y Alta

El periodista Alejandro Gomel informó la jornada fallida que tuvo el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El Senado tampoco sesionará esta semana.

Más problemas para Cristina Kirchner en la Cámara Alta, la cual preside. Viene de dos fracasos, de no conseguir quórum dos veces seguidas con la idea de tratar el pliego de los jueces con la vista especialmente puesta en la jueza Figueroa.

"El que se quema con leche ve una vaca y llora", dijo por tercera vez consecutiva y "mejor no arriesguemos, justo en la semana de las PASO, a tener una derrota en el Senado". Es por esto que no insistirá en que haya sesión esta semana.

Esto traerá un nuevo litigio entre la oposición y el oficialismo, porque la jueza Figueroa esta semana cumple 75 años y tendría que jubilarse. La idea era que haya sesión para conseguir una nueva prórroga y siga siendo jueza.

En el oficialismo mencionan que no hay tanto apuro, porque hasta el 10 de diciembre, por más que cumpla 75 años, esta semana puede seguir siendo jueza, con lo cual no habría mayores problemas, es una resolución del Consejo de la Magistratura.

En Juntos por el Cambio afirman todo lo contrario y es que si cumple esa edad automáticamente le corre la jubilación y deja de ser jueza a partir de esta semana, además de que no puede seguir ejerciendo. Una vez que pasen las elecciones del domingo será un tema de ruido entre ambos frentes.

Cristina Kirchner reapareció en el Senado: detalles de la reunión con Espinoza y Palazzo

¿Qué pasa en la Cámara de Diputados?

Hace mucha que no hay sesión, pero sí está trabajando la Comisión de Juicio Político y hoy también era un día importante. Uno de los citados ya dijo que no la semana pasada. Hablamos de Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad, que se excusó diciendo que no podía porque tenía un problema e iría cuando lo citaran, pero nuevamente faltó.

Cabe recordar que es uno de los principales imputados en las acusaciones a los cuatro jueces de la Corte Suprema que están implicados en aquel viaje a Lago Escondido. A D'Alessandro le terminó costando el puesto, dejó de ser ministro tras este escándalo.

La otra de las citaciones importantes era la del juez Juan Mahiques, que tampoco se hizo presente, y forma parte del escándalo de Lago Escondido. Tanto él como D'Alessandro solicitaron reprogramación de la visita.

BL FM