El precandidato a senador nacional por Buenos Aires de JxC, Maximiliano Abad, aseveró que "Patricia Bullrich tiene el coraje, el liderazgo y la firmeza que requiere este tiempo". Además, opinó los respaldos a los precandidatos dentro de la interna de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tengo curiosidad, porque veo a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, cada uno por su lado, convencidos de que ganan, y la mayoría de las encuestas la dan como ganadora a ella, aunque hay algunas que no dicen lo mismo.

Se percibe, fundamentalmente a Bullrich, que su presunción está respaldada por las encuestas, y a Larreta se lo ve tan convencido de la misma forma. ¿A qué lo atribuís? ¿Tendremos una sorpresa el domingo?

En primer lugar, hasta que la elección no se realice y podamos ver cuál fue la voluntad popular, en el mientras tanto hay sondeos de opinión y también está la percepción dirigencial, que es lo que están viendo los funcionarios que están en contacto permanente con los ciudadanos.

Y también hay lo que denomino “microencuestas”, que es cuando uno le pregunta a los votantes de Juntos por el Cambio, su entorno y demás, qué es lo que están pensando. Y ahí uno puede formar una opinión. Pero es una opinión y puede ser distinta a la que ocurra el domingo.

Lo importante aquí es que trabajar, transmitir cuál es la propuesta de cada uno, y el día siguiente al 13 de agosto estar todos juntos en la construcción de una alternativa o alternancia a este modelo, que nos sumergió en el pantano de la exclusión, el deterioro institucional, la pérdida de calidad educativa, la inseguridad profunda y del aislamiento internacional.

Con esas condiciones estamos trabajando de aquí al 13 de agosto, y el 14 de agosto trabajaremos para la primera vuelta.

Recuerdo las elecciones PASO presidenciales anteriores, que el viernes Jaime Durán Barba creía que iban a ganar por dos o tres puntos y perdieron por 14. ¿Cómo se vive esa incerteza? O sea, finalmente no hay manera de tener una idea clara de lo que sucederá, estás entregado a la fortuna, por decirlo de alguna manera...

De igual forma, uno se va formando de una opinión, a partir de lo que anteriormente decía. Esto de las encuestas y la percepción dirigencial, por ejemplo. Hablo mucho con los dirigentes de cada uno de los municipios de Buenos Aires, les pregunto y voy formando una opinión.

Está claro que esto, el día de la elección, puede salir para otro lado. Pero hay un clima de cambio de época y de que esa modificación está pidiendo un cambio profundo en Argentina, y eso se comienza a sentir. Al menos, esa es mi sensación.

La realidad es que esperaremos al domingo a que abran las urnas y se construya el escenario electoral y veremos cómo queda de cara a la elección de octubre, una vez elegidos los candidatos.

Cuando mirás las elecciones que se produjeron en las provincias que desdoblaron y anticiparon, donde ganó JxC, nos encontramos con una mayoría de gobernadores favorables a Larreta.

Cuando hacemos el análisis de Unión por la Patria, ellos siempre dicen que las elecciones provinciales tienen una lógica local, distinta a la nacional.

En lo que hace a la interna de JxC, ¿también las lógicas provinciales que se produjeron en las elecciones anteriores están desacopladas de lo que puede ser el resultado general en estas PASO nacionales?

No tengo ninguna duda de eso. Porque muchas veces los acompañamientos a una interna nacional se pueden dar también a partir de acompañamientos que tuvieron esos candidatos en el proceso en el cual fueron desarrollando su campaña y buscando sus propios objetivos. Eso también genera posiciones donde te acompañan y acompañás.

Detrás de esto, se encuentra el ciudadano, y éste de buen concepto nacional y donde se elige presidente, actuará independientemente de la voluntad de esa referencia.

Los respaldos dentro de Juntos por el Cambio

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo tomaron las declaraciones de Mauricio Macri? Si bien es vox populi el apoyo, fue bastante claro el aliento que le dio a Bulrrich. ¿Esto es simbólico? ¿Es importante? ¿Puede sumar votos el domingo?

Mauricio Macri es un dirigente de presente y de futuro. Independientemente de los apoyos personales que cada candidato va recibiendo, que en este caso no fue explícito ni mucho menos, pese a que muchos inducen a que esto fue así, a partir de algunos planteos que hizo, lo importante es el acompañamiento de la sociedad.

Porque cuando los vecinos van al cuarto oscuro, lo que encuentran son las boletas de los candidatos, y las preferencias se dan en función de esos candidatos.

Por eso, para mí, el acompañamiento siempre es importante y por supuesto que nunca hay que menospreciar eso, cualquiera sea el acompañamiento, pero mucho más importante es la preferencia de los ciudadanos sobre los candidatos que están compitiendo cuando están dentro del cuarto oscuro.

AG: Siguiendo tu razonamiento, es difícil saber qué puede pasar con los votos de aquel que pierda el domingo, sea Larreta o Bullrich. Será difícil saber lo que ocurrirá con esos votos en octubre, ¿no?

Habrá unidad y se empezará a construir a partir del próximo domingo a la noche. Esa unidad es para que haya alternativa, alternancia y para que las personas tengan el instrumento que están buscando, que es un cambio en Argentina.

Por eso no tengo ninguna de que Juntos es la expresión de la mayoría social en el país, la que tendrá mayoría legislativa en el Congreso, con mayoría en el Senado, y es la fuerza que producirá las transformaciones que necesita el país.

Se está produciendo una reconfiguración desde el mapa político argentino: es la primera vez que, desde 1983, más de 10 provincias estarán en manos de la oposición, el Gobierno saliente tendrá diez provincias, habrá mayoría en el Congreso y se ganará nuevamente Buenos Aires.

Si elegimos bien, habrá condiciones institucionales y legislativas para producir una transformación en Argentina.

AG: Rodríguez Larreta tendrá una foto importante hoy, porque estará con Marcelo Orrego, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Gerardo Morales, y dirá que todos los gobernadores electos de JxC están con él...

Sí, y está muy bien. La misma foto que, por ejemplo, tuvo Bullrich en todo este tiempo. Como también el apoyo de un fundador de JxC, como es Ernesto Sanz, un dirigente muy valioso, que se expresó públicamente.

Ustedes recién hablaban de un apoyo solapado o inducido del ex presidente, por ejemplo. Es decir, es la misma foto que tendrá hoy Bullrich, si no me equivoco, o mañana con Emilio Monzó, que es un dirigente importante de Argentina.

Lo que digo es que habrá acompañamiento de un lado y del otro, pero lo más importante, y vuelvo a insistir, es el acompañamiento de la sociedad, porque ésta elegirá y ningún dirigente termina direccionando los votos.

El rol de la UCR en las elecciones

Quiero ir al radicalismo y tratar de trascender esta coyuntural actual, incluso para ir hacia adelante. Creo que hay más de 30 intendentes radicales en Buenos Aires, 32 en total. Y que, de ellos, la enorme mayoría están apoyando la candidatura de Bullrich.

Entonces, me pregunto dos cosas. Primero, parecería que el radicalismo bonaerense tiene un alineamiento con Bullrich, mientras que otros radicalismos, de distintas partes de las provincias, parecieran estar más cerca de Larreta.

¿Cuánto de eso es tu propia impronta? ¿Por qué finalmente el radicalismo no pudo tener un candidato a presidente o gobernador? Y le hablo al dirigente radical que estoy seguro que, como Ernesto Sanz, quiere que haya en un futuro un presidente y gobernador radical...

Como también aspiramos todos nosotros. Cuando Gerardo (Morales) decidió acompañar a Larreta, y Facundo Manes decidió no competir, que eran nuestros candidatos, el radicalismo y los dirigentes tuvimos que optar sobre quien considerábamos que podía liderar la Argentina que viene y producir los cambios que nuestro país requiere para dar progreso al desarrollo y la modernidad.

Algunos optaron por Larreta y otros, como es mi caso, optamos por ella (Patricia Bullrich) porque entendemos que Patricia tiene el coraje, el liderazgo y la firmeza que requiere este tiempo.

Muchas veces, a lo largo de esta campaña, me preguntaron cuáles son las diferencias y coincidencias que tenemos con nuestros circunstanciales adversarios. Tenemos muchas coincidencias: los dos queremos educación de calidad, luchar con el narcotráfico y el crimen organizado, fortalecer las instituciones (como primer requisito para dejar a la Argentina del atraso e ir al progreso), y la lucha contra la inseguridad, entro otras cosas.

Ahora, entendemos que hay una diferencia que es importante y que tiene que ver con las características de un liderazgo que requiere este tiempo, porque entendemos que sin coraje es muy difícil luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras cosas.

Sin firmeza es muy difícil entender que el diálogo es esencial en una democracia, pero lo que no se puede negociar es el cambio. Porque si negociamos el cambio seguimos confirmando la Argentina de la decadencia. O el liderazgo, que es muy importante para reestablecer la autoridad presidencial, armar e idear equipos, y tener un liderazgo de centralidad.

Esto es muy importante porque los ejemplos tienen que ir de arriba para abajo, y dirigentes que digan en público lo mismo que dicen en privado o que tengan la misma autoridad en lo privado y lo pretenden llevar al Estado. Eso es un liderazgo ejemplar.

Estas características, desde nuestra perspectiva, con más profundidad las representa Patricia. Por eso acompañamos su candidatura.

Creo que Ernesto Sanz, hace cuatro y ocho años, imaginaba para esta fecha que un radical sería candidato a presidente o gobernador. Siempre hablaba de Buenos Aires y creo que, sin mencionarte, me estoy refiriendo a un reportaje, donde hablaba de vos. En 2027, ¿el radicalismo peleará por la presidencia y la gobernación de Buenos Aires?

Independientemente de la candidatura presidencial y la de gobernador, es un desafío y tendríamos que haberlo tenido, pero recién conté por qué esa situación no se dio. Cuando no tenés un candidato a presidente, es muy difícil poseer el candidato a gobernar Buenos Aires, en donde las elecciones son simultáneas con la nacional.

El radicalismo se sigue fortaleciendo, tendrá más intendencias, legisladores y concejales. Es ladrillo a ladrillo, con el anhelo de tener candidatos a presidente y a gobernador.

