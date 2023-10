Maximiliano Aguiar, director de la consultora Acierto, destacó el aspecto “emocional” en la definición del voto. “La emoción y la razón son el Yin y el Yang en la toma de decisiones”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Es como dice Roberto Carlos en su canción “Emociones”, que las emociones vividas, cada una son distintas, y las que vamos a vivir este domingo van a ser completamente distintas?

Sí. En principio, estaba escuchando atentamente la columna anterior y creo que ya estamos atravesando emociones muy potentes.

Todas estas cuestiones respecto a la paralización de las ventas, de los incrementos del precio del dólar, generan una enorme cantidad de emociones, muchas de ellas, desgraciadamente, negativas, en un segmento de la sociedad argentina, que influyen en la toma de cualquier tipo de decisión.

Uno habla de la decisión de un industrial o un comerciante a la hora de vender o no vender y, la verdad, es que las decisiones a la hora de emitir el voto están atravesadas por las mismas emociones.

Si uno se para desde el punto de vista del ciudadano medio, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Massa, que conduce la economía? ¿A Milei, que impulsa la corrida? ¿A Bullrich, que propone una devaluación? Cada uno podría echarle la culpa de lo mismo a cualquiera de los tres…

Ahí entra una cuestión interesante, que es que, en el momento en que uno plantea responsabilidades, empieza a jugar la razón.

Entonces, hay un tamiz racional de elementos emocionales. La emoción y la razón son el Yin y el Yang en la toma de decisiones. Esto está influido por una serie de atributos sociodemográficos, a qué nivel socioeconómico se pertenece, por atributos históricos, cómo ha atravesado estos últimos años, quién ha representado sus intereses o ideas en algún momento.

De ahí surge un proceso de explicación de lo que pasa. Pero también surge una explicación de lo que puede suceder en el futuro. Entonces, estas emociones son retrospectivas, miramos quién es el culpable, pero también se proyectan hacia el futuro.

Entiendo que esta elección está atravesada por ansiedad, incertidumbre, miedo y violencia, emociones muy particulares que, en este momento, están presentes en el electorado en mayor medida que en otras etapas.

Esto se debate no sólo en los medios de comunicación y las redes, sino también en las mesas de las casas. Pareciera que estamos en camino a una fatalidad inevitable, en términos de la narrativa social, y lo que podemos hacer, como ciudadanos, es elegir cómo queremos vivir ese sufrimiento, para quién, y para qué queremos que sirva.

En la narrativa de esta elección lo negativo prima absolutamente sobre lo positivo. Dentro de este proceso, donde parecemos circular rumbo a esa fatalidad inevitable, tenemos una escasa posibilidad de modificar lo que va a suceder.

Una emoción que suele jugar fuerte en los balotajes, pero que en esta elección se ha adelantado, es votar por aquello que me genera un poquito menos de miedo.

En ese sentido han ido las campañas, unas más que otras, tratando de gestionar ese miedo ciudadano.

Si el miedo fuera el que guía, la vida siempre está entre el miedo y el deseo. Usted dice que prima la aversión al miedo sobre el impulso hacia el deseo. Entiendo que esto afectaría negativamente a Milei, en segundo grado a Bullrich y en tercer lugar a Massa. ¿Es así?

El miedo es algo feo que va a venir. Una mirada hacia el futuro que tiende a volvernos conservadores, a excepción que yo crea que esto malo que va a suceder va a ser responsable del que está o el que estuvo.

Eso nos puede llevar a decir “voy a probar esto otro, porque en realidad esta fatalidad inevitable va a ser peor con aquellos que nos condujeron a esta situación”.

No necesariamente va a afectar a Javier Milei. Creo que lo ha hecho en alguna medida, pero no creo que finalmente esto afecte solo a Milei.

Finalmente, creo que la mejor palabra para definir la situación es “magma”, nadie sabe qué puede ocurrir. “La moneda está en el aire”, como aquel título del famoso libro del maestro de economistas Pablo Gerchunoff.

Hay una situación en la que uno, como analista, busca certezas. Pero creo que lo mejor que podemos hacer en esta situación es buscar buenas preguntas en una situación muy compleja.

A esto se agrega un elemento adicional que tiene que ver con las características de nuestro país. Como la Argentina, desde la vuelta de la democracia ha sido fuertemente partidista, tampoco tenemos experiencia analítica de juegos de tres.

Desde el ‘83 en adelante, es la primera vez que tenemos un juego que no es el ajedrez. Aparece un tercer jugador que no es fácilmente subsumible a las otras dos, y esto cambia las reglas del juego, aumentando los niveles de incertidumbre, no solo para el ciudadano común, sino que modifica también las categorías de análisis que usamos.

Esto incrementa la complejidad del juego político.

