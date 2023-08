Mientras Canadá continúa siendo azotada por voraces incendios que avanzan sin freno devastando todo a su paso, con más de 1000 focos ardiendo en distintos puntos del país, Meta, uno de los gigantes tecnológicos más importantes a nivel global, tomó una decisión que generó polémica y una ola de críticas contra la compañía: el bloqueo de la difusión de noticias y actualización de datos sobre el avance y desarrollo de los focos ígneos en Canadá.

En concreto, la decisión del gigante de Internet de bloquear los enlaces de noticias sobre los incendios, generó la indignación masiva por exponer a las personas afectadas y poner en peligro su seguridad.

De este modo, tras la controvertida decisión de Meta y desde que se hizo efectivo el bloqueo, las miles de personas afectadas por las llamas dejaron de tener acceso a datos actualizados sobre el avance del fuego, peligrando su integridad física y bienestar. En ese marco, se vieron obligadas a evacuar las zonas y abandonar sus viviendas “a ciegas”, sin disponer de información actualizada sobre el avance de los incendios.

Threads, el "Twitter" de Meta superó los 30 millones de usuarios

El motivo del bloqueo

Lo cierto es que la controversial medida que dispuso Meta, con el bloqueo de enlaces de noticias en las plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, comenzó a implementarse el 1 de agosto. Ésta decisión fue tomada en respuesta a una nueva ley canadiense que impone a las grandes empresas tecnológicas pagar a los medios por el contenido de las noticias.

De este modo, y tomando como modelo y base una norma similar australiana, la ley de Canadá fue aprobada en junio último, pero entrará en vigencia en 2024. Esta norma buscaría salir en apoyo de un sector periodístico cercado por la fuga de publicidad y el cierre de cientos de publicaciones en la última década.

En ese contexto, la tecnológica de Mark Zuckerberg, que se declaró en contra de dicha normativa, argumentó que le generan grave perjuicio a la compañía ya que los medios utilizan sus plataformas para atraer y captar lectores, que suman seguidores en beneficio de las empresas.

Por qué Meta fue multado por 100.000 dólares al día

No obstante, el argumento de defensa de Meta, no parece haber sido convincente y se ganó el duro cuestionamiento del mundo. Precisamente los críticos advierten que la prioridad debe ser siempre la seguridad y el bienestar de las personas por sobre los intereses corporativos y empresariales.

Cabe destacar además, que la decisión es más reprochable aun teniendo en cuenta el contexto de grave emergencia con peligro para la vida de miles de personas y el hecho cierto de tratarse de una compañía solvente y de grandes ingresos. De hecho casi el 80% de los ingresos por publicidad en Internet en Canadá terminan como ganancia en las arcas de Meta y Google, las dos empresas que manifestaron sus reservas sobre la nueva ley.

Es “inconcebible” priorizar las corporaciones

En este marco, el propio primer ministro canadiense, Justin Trudeau, salió al cruce de la Meta, expresando su descontento y oposición con medida de la compañía. De hecho, señaló que es "inconcebible que una empresa como Facebook opte por anteponer los beneficios corporativos" a la seguridad de los ciudadanos.

Meta desafía a ChatGPT y Google: lanzó una nueva versión de 'Llama', su modelo de inteligencia artificial

En paralelo, algunos medios buscan la forma de saltar el bloqueo con capturas de pantalla de los artículos que luego son difundidos desde cuentas personales privadas y no desde sitios oficiales de agencias y noticieros.

El reclamo de los medios pequeños

Debe señalarse que la aplicación de la norma y la concentración de ganancias por publicidad en manos de solo dos compañías, se presenta como un desafío particular para los medios más pequeños. El problema hace foco en que no disponen de la misma capacidad de atraer a los lectores directamente a sus sitios como los grandes medios, como lo son los periódicos Globe and Mail y Toronto Star.

Como reflejo de la situación, estos grandes periódicos canadienses lanzaron constantes campañas para incentivar a los lectores a visitar sus sitios web, con el fin de captar usuarios.

Meta lanzó una nueva versión de 'Llama', su modelo de inteligencia artificial

El pedido de reconsideración a Meta

Con este panorama, Catherine Tait, presidenta de la cadena pública Canadian Broadcasting Corporation (CBC, Radio Canadá), envió una nota instando a Meta a reconsiderar su decisión. Concretamente se le solicitó revertir su posición y levantar inmediatamente el bloqueo de las noticias. Se hizo el pedido, remarcando especialmente que la necesidad y el derecho de disponer de información fiable y actualizada para toda la población puede, en contextos de emergencia, implicar la diferencia entre la vida y la muerte.

"Los insto a que consideren tomar la tan necesaria acción humanitaria y levantar inmediatamente su prohibición de noticias e información canadienses vitales para las comunidades que se enfrentan a esta emergencia de incendios forestales", escribió Tait.

Threads aportaría US$ 8.000 millones a los ingresos de Meta en 2025

Una solución insuficiente

Por el momento, Meta rechazó la solicitud de la CBC, pero se mantuvo en silencio sin responder el pedido de comentarios por parte de agencias de noticias como la AFP. No obstante, puso a disposición de los canadienses de una herramienta adicional, instándolos a usar la nueva función "Comprobación de seguridad" de la plataforma Facebook. De este modo, los usuarios de la red social podrán informar a sus contactos sobre su situación actual en medio de los incendios.

Aunque Meta pretendió dar por solucionado el conflicto y por acabadas las críticas, está alternativa no fue suficiente para acallar la demanda de la población general, afectados o no por los incendios, que exige poder hacer uso de su derecho al acceso a la información. Mucho más por tratarse de información, datos sensibles y vitales en momentos de emergencia y catástrofe.

MVB JL