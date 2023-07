Miguel Kiguel, Licenciado en Economía, opinó que, de ganar la oposición el próximo gobierno va a llegar a un rápido acuerdo con el Fondo. “Creo que la ventaja que tienen los equipos económicos de JxC hoy, es que tienen en la cabeza políticas para reencaminar la economía que son parecidas a las que piensa el FMI”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es tu primera impresión del acuerdo con el FMI?

Yo creo que lo que definió la necesidad del acuerdo es que el lunes hay que pagar al Fondo 2500 millones, y el martes unos 900 millones más, lo cual generaba cierta premura para encontrar una solución, porque había temor de que, al no haber acuerdo, Argentina no pudiera pagar, porque no tiene plata.

No tengo Información privilegiada en esto, pero me da la impresión de que los chinos habrán dicho “yo les anticipo la plata para que paguen pero acuerden con el FMI, porque yo no les voy a dar plata para que después no me la devuelvan”. Me da la sensación de que los chinos anticiparon dinero para el acuerdo.

Yo creo que eso es lo que presionó para encontrar una solución, que, aunque no la tenemos todavía, seguramente será una solución de compromiso, con un programa que va a ser otra vez muy débil. Un programa que no va a ayudar a dar vuelta la economía, pero por lo menos va a ser un programa donde Argentina no esté en default con el FMI, que no es poco hoy en día.

¿Hablás de concesiones por parte del Gobierno o por parte del Fondo?

Son recíprocas. El Gobierno no quería poner nuevos impuestos a las importaciones y los tuvo que poner, y el Fondo piensa que es muy poco, pero lo tuvo que aceptar.

Creo que los dos están haciendo concesiones, porque no le conviene a ninguno de los dos, pero principalmente a la Argentina, que no haya acuerdo con el FMI. Lo que menos me imagino que quiere Massa, en medio de una campaña electoral, es que haya ruido con el dólar y que nos quedemos sin reservas para poder defenderlo.

Creo que es una manera de tratar de transitar todo este periodo hasta las PASO con la menor turbulencia posible, y después veremos.

¿Creés que este acuerdo potencia a Massa desde el punto de vista electoral?

Yo creo que no lo potencia pero tampoco lo diluye. No lo potencia porque gran parte de su electorado no quiere al Fondo, y ven que Massa va a Washington, se saca una foto con Kristalina, y no es la foto que quieren ver una parte de los votantes de Unión por la Patria.

Pero yo creo que lo ayuda indirectamente, porque si no hubiera hecho el acuerdo, me parece que se le hubiese hecho muy complicada la parte financiera, o más bien lo relacionado al dólar.

Los bonos no importa en este momento, porque pase lo que pase, Argentina no tiene acceso al mercado de capitales, entonces, que el riesgo país sea 2500, 1500 o 1800 es lo mismo. Es como si la temperatura en la Antártida fuera 15 bajo cero o diez bajo cero, es lo mismo.

Respecto de la posibilidad de obtener plata fresca o no del Fondo, más allá de que recién acaba de salir comunicado, pero a lo mejor no hubo mucho tiempo para analizarlo. ¿Considera que es una posibilidad?

Creo que no va a haber plata fresca. Van a devolver la plata a la Argentina que ya le pagó, o sea, 2500 millones de principio de mes y 2500 millones de ahora.

Seguramente, parte de esa plata la va a terminar poniendo China, que va a esperar que se la devuelvan, es plata que entra por una puerta y sale por la otra, me parece.

El comunicado que acaba de salir dice: "Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina. El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto".

Y agrega que "una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$7.500 millones" y la próxima revisión “será en noviembre”. Finalmente son 7.500 y no 10.000 como se había dicho en algún momento.

Exacto. Yo esperaba que les iban a dar eso, que es básicamente que le devuelven a la Argentina la plata que se pagó y le dan plata para que pueda cumplir con los vencimientos que tiene en septiembre y octubre, que son 3.500 millones de dólares.

Esto es lo que se esperaba que el Fondo desembolse, con la expectativa de que, con eso, se cumplan todos los pagos que esta administración tiene que hacer, y después quedará el balurdo para el próximo, que tendrá que pagar 3.000 millones en diciembre, que no se los da el Fondo hoy, eso se tendrá que ver más adelante.

Luego, con respecto a las reservas, el comunicado dice: “El paquete de políticas acordado busca aumentar las reservas durante el resto de este año, en consonancia con un objetivo de acumulación de reservas internacionales netas acumulativas de alrededor de US$1.000 millones para fines de 2023 (en comparación con un objetivo de US$8.000 millones en el momento de la cuarta revisión). También se espera que esta acumulación sea respaldada por mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año”.

Es decir que el Fondo muestra sus concesiones y habla también del costo en reservas que generó la sequía. ¿Qué creés que va a pasar con el Fondo y el nuevo gobierno?

Bueno, primero, dada como está la cosa hoy, tenemos que suponer que el próximo gobierno va a ser de la oposición. No sé si va a serlo o no, pero es más fácil pensarlo. Pensémoslo así porque es más factible de entender.

Yo creo que el próximo gobierno va a llegar a un rápido acuerdo con el Fondo. Creo que la expectativa es que el nuevo acuerdo sí va a tener plata fresca, aumentando el tamaño del programa, a los efectos de ayudar, digamos, a pasar una situación muy compleja con reservas negativas que tiene Argentina ahora, para que al menos pase a tener reservas que estén cerca de cero o sean positivas.

Yo creo que eso es lo que viene. El acuerdo es difícil saber exactamente qué carácter va a tener, pero yo creo que la ventaja que tienen los equipos económicos de Juntos por el Cambio hoy, es que tienen en la cabeza políticas para reencaminar la economía que son parecidas a las que piensa el FMI.

Y las quieren aplicar rápido, porque es la forma de cambiar las expectativas y volver a poner a la economía Argentina en un ciclo que podría ser de estabilidad y crecimiento.

Respecto de la tesis original de cuando se tomó el préstamo en 2018, el crédito del Fondo era para una coyuntura, para ser devuelto una vez que Argentina volviera a los mercados privados, no con generación se superávit sino con endeudamiento privado.

¿No partió eso de una hipótesis que resulta plausible, que para que Argentina vuelva a los mercados hace falta más tiempo, dados los malos antecedentes que hemos acumulado?

Creo que va a llevar tiempo, pero eventualmente, ningún país puede pagar 45 mil millones, o más, como esto puede llegar a sumar, 50 o 55 mil millones, simplemente a través de superávit fiscal, porque eso sería muy oneroso sobre los argentinos.

Implicaría un esfuerzo enorme de la población. Eso lo hizo Rumania durante el gobierno de Ceaușescu. El pueblo rumano pasaba hambre y él pagaba la deuda externa. Creo que eso no tiene sentido, no es lo mejor para un país hacer semejante esfuerzo. Lo mejor es tratar de volver al mercado y sustituir la deuda con el Fondo por deuda privada.

Pero, al mismo tiempo, considero que Argentina debería limitar su endeudamiento externo. No tendría que aumentar la deuda externa más que lo que tiene que usar para pagarle al Fondo.

Sigamos esa hipótesis, que Argentina sale al mercado para conseguir solamente la misma cantidad de dinero que le debe devolver al FMI. ¿Aún no aumentando el endeudamiento, no resulta imaginable que de todas maneras va a costar cierto tiempo volver al mercado de deuda privada?

Seguro que le va a costar y va a depender mucho de lo que se haga, porque tenemos una reputación espantosa. Somos de los países que más han defaulteado en la historia, en la historia reciente al menos.

Va a costar pero no es imposible. Si se hacen las cosas bien y Argentina encamina las cuentas externas, aumenta las reservas, acomoda las cuentas fiscales, creo que es probable que se empiece, de a poquito, a recuperar el acceso a los mercados.

Los mercados uno piensa que no le van a prestar más a Argentina, pero si ven una oportunidad de ganar plata lo van a hacer. Si ven un país que tiene posibilidad de pagar, porque genera dólares con el campo, la minería, la venta de servicios tecnológicos, y esos dólares son importantes, van a mirar hacia adelante.

La gran duda que yo veo y escucho con inversores muchas veces, es que Argentina en los 90, y luego en el 2015, dijo que iba a hacer políticas fiscales razonables, de incentivo a la producción, apertura al mundo, y eso dura 4 años y luego, tras una elección se da vuelta 180°. La gente va a decir: “decime que esta vez no se van a revertir todas las políticas y vamos a estar en un péndulo para un lado y para el otro.

Es difícil convencer a la gente de eso hasta que llegue 2027 y se vea que las políticas sean muy exitosas.

