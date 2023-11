Pedro Saborido: "Seria bueno que los medios revisen la violencia que generan"

Pedro Saborido, guionista de Peter Capusotto y sus videos, afirma que hay una relación entre la exacerbación del discurso en ciertos medios y un público que desea ver conflicto. “Es una especie de 'catch periodístico' en el que el periodista es una especie de Martín Karadagian, que siempre va a ganar, que siempre necesita ganar y necesita poner a prueba su intransigencia con el entrevistado", criticó el guionista.

Recién veíamos una escena del periodista "Claudio Tepongo" uno de los personajes que guionaste y en la entrevista satirizada dice "un reportaje y un abuso es más o menos lo mismo". ¿En quién te inspiraste? ¿Cómo ves al periodismo actualmente?

Sería injusto hablar de "El periodismo", sí podemos hablar de algunas formas del periodismo en las que está en sintonía con un público que desea ver conflicto y no armonía, que desea ver algo cercano a una pelea donde alguien sufre y alguien pone a prueba a un funcionario o a un artista. Se da un disfrute.

Es una especie de "catch periodístico" en el que el periodista es una especie de Martín Karadagian que siempre va a ganar, que siempre necesita ganar y necesita poner a prueba su intransigencia con el entrevistado.

Además, responden a una tendencia en muchas personas en ser atraídas por las noticias que tienen un conflicto, por eso muchas veces los titulares toman un lenguaje bestial con términos como "cruzó", "le llenó la cara de dedos", "embistió". Esas noticias se vuelven más atractivas que si hubiera dos personas poniéndose de acuerdo o charlando amablemente.

Sin embargo, por suerte también vemos entrevistas que no están pretendiendo mostrar una contienda y también funcionan. Mucha gente disfruta de las entrevistas donde se abre el juego para que el entrevistado y el entrevistador dialoguen, aun no estando de acuerdo.

El conflicto siempre vendió, pero la exacerbación del conflicto hace unos años se la encontraba más en los programas de espectáculos con artistas que, de alguna manera, exponían su vida pública. Ahora los canales tomaron a la política como sujeto noticioso. En el momento en el que guionaste aquel personaje, ¿Te inspiraste en alguien en particular?

En algún momento hicimos un sketch que era "Hasta cuando" con el personaje Arnaldo Pérez Manija. Era un programa que salía a la mañana y en el que estaba todo mal. Está inspirado en un estilo de periodismo. Si uno observa esas escuelas, se van replicando en las formas de titular, de encarar una noticia tanto en el deporte, como el espectáculo o la política.

Una forma gritada, tribunera, sensacionalista y generalmente tendenciosa. Muchas veces parece que la idea es operar para uno o para el otro. Por otro lado, hay algunas noticias que parecieran ser menos atractivas, pero resultan lugares donde uno puede escuchar y darse la oportunidad de conocer a una persona con la cual no está del todo de acuerdo.

Hay que recuperar eso, sino todo se reduce a ver cómo un tipo abolla al otro. Sería bueno que medios y periodistas lo revisen para ver cuánta violencia se genera en esas situaciones, porque el mismo periodista que está dando rosca después, con distancia emocional, se vuelve a su casa o se va a jugar al paddle y deja a mucha gente en un estado de nervios tremendo. El periodismo es una herramienta, no es bueno de por sí.

Hay un fenómeno que produce la tecnología en los últimos 25 años, primero con la proliferación de señales a partir del cable, y luego con internet. Una frase histórica del New York Times decía: "no le damos a nuestra audiencia sólo lo que quiere saber, sino lo que debe saber, aunque lo incomodemos". El medio tenía un cierto poder como para permitirse incomodar a su audiencia y el problema de los medios era ser independientes del poder político y económico. La estructura de poder en los medios cambió, hoy el poder lo tiene la audiencia y la mayor dependencia que tienen los medios es la del miedo a perder esa audiencia por lo que terminan prisioneros de satisfacerla.

Ahí tenemos que apelar a la creatividad a favor de la sensatez. No puede ser que el periodismo se autoproclama la potestad de mostrar siempre lo que está mal y no poder elogiar. Decir que determinadas políticas del gobierno están bien, ya sea el gobierno de Macri, Alberto Fernández o Cristina Kirchner. ¿Puede ser que no haya nada que los políticos hagan bien?

Podría haber un diario donde la mitad de las noticias sean negativas, pero que en la otra mitad se hablen de las cosas que están bien. Es como si a mí me hablaran solamente del lado horrible de una persona. Estamos construyendo el lado horrible de la política nada más y hay muchas cosas que están bien hechas y a veces no las ponemos en valor.

Trato en la medida de lo posible de practicarlo. En Perfil tenemos un código de ética, más allá de estar lleno de incumplimientos todos los días, porque toda organización tiene fallas. Creo que reconocer errores engrandece. Incluso la audiencia puede decir "si lo que está mal lo reconoce, quiere decir que el resto está bien".

Claro, es una humildad conveniente.

Exactamente, y en esa humildad conveniente, incluso si tenés una predisposición negativa hacia un candidato o sector político, reconocerle algo bueno potencia la creatividad de tu crítica de lo que hace mal. Hablo de egoísmo, claramente.

Es que el egoísmo también puede estar armado en clave positiva. Una persona que firma una nota, vos o yo, que nos dedicamos a los medios, somos vanidosos. Pongamos nuestra vanidad en función de algo bueno.

Los grandes medios norteamericanos dicen a quién van a votar antes de cada elección. Acá pareciera ser que se confunde esto con elogiar todo lo que hace el candidato que uno va a votar o criticar todo lo del rival.

Entiendo que hacer periodismo de periodistas tampoco es algo positivo, pero si el periodismo se ve a sí mismo como una corporación que no puede criticarse o marcarse cosas, tampoco va a mejorar.

Hay colegios de abogados o de médicos que cuidan que su profesión no se degrade, pero siento que no hay muchos periodistas que lo hagan. El sctech de "Hasta Cuando" que satiriza este programa de radio donde está todo mal y todo es un caos, nació en un viaje en taxi que hice con un conductor que estaba escuchando un programa de este estilo y pensaba en cómo quedaba su cabeza después. No digo que no haya una parte de verdad, pero pongamos la otra parte también.

