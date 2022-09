La serie The Crown, de Peter Morgan, ha generado, durante sus cuatro temporadas emitidas, millones de seguidores de la historia basada en la familia real británica. La producción toma casi las siete décadas de dinastía de Isabel II, mostrándola frente a los momentos más importantes del Reino Unido y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo.

Como estaba previsto por el director de la serie, el fallecimiento de la monarca hizo que el rodaje de la sexta y última temporada se detuviera por un tiempo, pero ya está lista la quinta y tiene fecha de estreno.

Cómo estará conformado el nuevo elenco en The Crown

En un video emitido por Netflix, se la puede ver a Imelda Staunton, quien interpretará a la madre de Carlos III durante las dos últimas temporadas, anunciando el regreso en noviembre de la serie y su incorporación en la historia. La actriz británica de ascendencia irlandesa, estuvo nominada en una ocasión al Oscar y la pudimos ver en películas como Harry Potter y la orden del fénix.

Ella estará en el lugar que alguna vez ocupó Claire Foy, quien mostró los primeros años del reinado de Isabel II y con tan sólo 38 años logró un nivel muy alto de popularidad por este papel. Antes realizó la miniserie La pequeña Dorrit de la BBC One y fue Anna en la película Season of the Witch (2011).

The Crown, la serie que desnudó la intimidad de Isabel II

Siguiendo la cronología de los hechos, en la tercera temporada se pone el traje de la reina la gran Olivia Colman. Ganándose excelentes críticas, la mujer protagonista de importantes películas, series y obras teatrales, tiene en su haber premios como Óscar, Emmy, SAG, Globo de Oro y BAFTA.

El desafío de Imelda es muy grande y será la encargada de cerrar la historia hasta donde el propio creador de The Crown decidió contar. Recordemos que Morgan reconoció: “Me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que sucedieron hace al menos 20 años”.

Reina Isabel II: la historia llevada a la ficción

De esta manera queda afuera de esta mega producción el matrimonio Harry con Meghan Markle, su desvinculación de la realeza, la pandemia de coronavirus, la muerte de Felipe de Edimburgo y el reciente fallecimiento de la reina Isabel II.

JL PAR