Víctor Bugge: “Los medios en la Casa Rosada no trabajaron cómodamente durante la gestión de Alberto”

El histórico fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, afirmó que, durante el gobierno de Alberto Fernández, se le pidió que no envíe más fotos a los medios. “Se dejó de trabajar de la forma en la que se trabajó durante muchos años”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Víctor Bugge es el fotógrafo presidencial desde hace 45 años.

Nuria Am: ¿Qué te pasa cuando algo nuevo está por llegar?

Tengo expectativas con lo que me puede llegar a pasar a partir del momento en el que tome contacto fotográfico con el presidente electo. No sé si es un invento mío, pero ni bien hago la primera foto ya me doy cuenta a quien estoy fotografiando.

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó con tu trabajo con Alberto Fernández?

Se dejó de trabajar de la forma en la que se trabajó durante muchos años, en donde yo emitía las fotos y se las mandaba a todas las agencias nacionales e internacionales. Me llamó la atención, no lo tenía previsto. Había tenido una relación con el ex presidente como Jefe de gabinete, pero de un día para el otro me dijeron que no mande más fotos.

AG: El domingo volvés al ruedo…

Si Dios quiere sí, espero que se de lo que tengo pensado

NA: ¿Qué imaginás de una figura tan histriónica como la de Milei? Las imágenes del domingo en la escalinata de un presidente recién asumido haciendo su discurso frente a la gente te va a dar muchas ideas supongo…

Esperemos. Su personalidad es avasalladora, por lo que vi en la campaña es un generador de imágenes continuas. Se le nota como un presidente con el cual hay que estar atento.

Víctor Bugge realizando una foto desde el techo de la Casa Rosada

NA: El día de ayer saliste a contar todo lo que te tocó vivir con Alberto como presidente en lo laboral, ¿con Néstor Kirchner era así?

No, con nadie fue así.

NA: ¿Qué era lo que no le gustaba a Alberto?

No sé, porque no me lo explicó. Creo que estaba más relacionado al entorno que a él propiamente dicho. No me voy a poner a dar nombres, pero se sabe que los medios en la Casa Rosada no trabajaron cómodamente durante la gestión de Alberto. Yo fui parte de esa situación, pero me corrí y me senté a esperar.

AG: ¿Cómo te llevas con las nuevas generaciones? Milei llega con gente muy joven que trabaja mucho con las redes sociales, ¿cómo te imaginas esa convivencia?

Ayer estuve con Santiago, uno de los chicos que está siempre detrás de Javier Milei, y es un chico muy agradable. Yo lo acepto, es el nuevo formato comunicacional que nos diferencia a los grandes reporteros, o a aquellos que importan su cámara profesionalmente. Ya tengo definidas las imágenes del domingo, espero poder lograrlas, pero los celulares van a estar, eso es imparable. De todas formas yo festejo esta situación, dejó de ser necesario que uno esté esperando que llegue el cronista, el reportero y el fotógrafo. Ahora cualquiera está habilitado a compartir una foto, se puede decir que son todos fotógrafos

NA: ¿Se comunicó con vos el equipo de Milei?

Tuve algún contacto pero todavía oficialmente no, deben estar trabajando en la asunción. Todavía no pude coordinar con aquellos que manejan las redes. Es cuestión de empezar y no parar cuando Milei asuma.

NA: La imagen comunica muchísimo, ¿que buscas comunicar?

Yo quiero comunicar cómo es la persona. Hasta ahora me fue bastante bien, de todos los que me tocó fotografiar, desde Videla hasta la fecha, creo que pude capturar fotos que definen al personaje. En ese sentido estoy contento, porque mis fotos reflejan a las personas. En el 2001 me propusieron hacer una muestra en La Plata a la que asistieron muchas personas, más allá de no ser un gobierno tan querido. Evidentemente lo que hay a la hora de emitir está asociado a lo que la gente está viendo.

Registros históricos tomados por Víctor Bugge.

AG: Pudiste capturar imágenes con el Papa…

Sí, esa fue una de esas situaciones tremendas para mi. Nunca estuvo la posibilidad de que un fotógrafo “extramuros” entre al Vaticano, y yo estuve 12 días trabajando con Francisco. Estoy contento porque el Papa es argentino y yo tengo un trabajo hermoso. Otro tema tremendo que me aleja de mi trabajo en la casa de gobierno fue Malvinas, era la primera vez que hacía fotos llorando, me tenía que secar las lágrimas porque fue tremendo ver a las familias que fueron a visitar a los soldados enterrados en el cementerio, esa es una imagen que recuerdo siempre.

NA: ¿Cómo te preparas desde la coyuntura que se vive para lo de mañana? Ese ojo afilado de fotografía debe estar analizando cuando tiene la cámara delante, imagino que vas registrando durante todo el día de alguna manera especial. ¿Qué coyuntura ves que podrías dejar plasmada en alguna imagen del domingo?

Por lo que se dice va a haber una convocatoria importante. Puede haber alguna imagen con el contacto de la gente, pero estoy profundizando en dos imágenes puntuales, que si puedo lograr, las podrán ver. Las tengo en la cabeza desde que Milei ganó.

