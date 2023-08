Vuelve la confrontación Cristina-Macri

La vieja novela parece repetirse, como en esas parejas que pasan mucho tiempo juntas, se separan y vuelven, pero no pueden desprenderse, nos referimos a las peleas entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, que volvieron a cruzarse, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Los cruces entre ellos han vuelto a tomar protagonismo después de un tiempo en silencio. En los últimos días, ambos han reaparecido en escena y, nuevamente, la confrontación directa entre Cristina y Macri ha empezado a manifestarse públicamente.

Cristina ha utilizado, como suele hacer, su cuenta de Twitter para expresarse. Ayer por la tarde, nos sorprendió con un tuit dirigido específicamente a su expresidente rival.

En el tuit, Cristina expresaba: "En serio, ¿me estás jodiendo? Cómo que el Fondo ya está acá. Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios". Un mensaje directo y sin rodeos de Cristina Fernández de Kirchner hacia Mauricio Macri.

No le hackearon la cuenta ni nada. Así le hablaba, vía Twitter, Cristina Kirchner a Mauricio Macri, que previamente había hecho declaraciones con respecto al Fondo:

“El Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir, bueno, avalo esto”, afirmó el ex presidente.

¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios! https://t.co/WhbBd0BxZl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2023

Cristina se indigna con el: "ya está acá", como si hubiera caído del cielo, y le dice "hacete cargo papi", hablándole directamente a Mauricio Macri.

Por su parte, Macri volvió a hacer apariciones televisivas. Lo vimos con Joaquín Morales Solá y luego con Jonathan Viale. Le preguntaron sobre el tweet de Cristina Kirchner y respondió: "Primero, ella debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y expresidenta. Debería expresarse de manera más seria, no tan chabacana. Segundo, lo importante no es que pierda Cristina, Massa, Fernández o La Cámpora. Lo importante es que dejemos atrás estas ideas destructivas que nos han empobrecido".

Pero la cosa no quedó ahí. Esta mañana, poco después, Cristina Fernández de Kirchner volvió a la carga tras el comentario de "no seas chabacana" de Macri.

En un nuevo tuit, escribió: "¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue".

¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?



¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa… pic.twitter.com/6XeatqYB93 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2023

Adjunto al tuit, Cristina sube un video y unas declaraciones de Macri sobre el Senado. Macri decía, ante la pregunta de Joaquín Morales Solá sobre el peligro de que haya quórum en el Senado: "Yo les pido a tres senadores, Snopek de Jujuy, Kueider de Entre Ríos, y Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la Patria, Patria que no dejen que nombren esos jueces militantes que han puesto en esas listas porque especialmente el que va a ser gobernador. Espero que él piense, los rionegrinos piensen en el futuro, piensen cómo van a ayudarnos a volver a poner la Argentina en el mundo".

De esta manera, Cristina está el foco sobre este señalamiento que le hacía Macri a Weretilneck a punto de asumir como gobernador. La confrontación entre Cristina y Macri vuelve con fuerza a pocas horas de las PASO.

FM JL