Waldo Wolff: "Lo del Gobierno es un acto de sabotaje, no les importa cuánto van a romper el país"

El dirigente político del PRO, Waldo Wolff, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "lo del Gobierno es un acto de sabotaje, no les importa cuánto van a romper el país". También enfatizó que "tiene una visión de conflicto permanente" y que "la prioridad del kirchnerismo es ejercer el poder". A su vez, afirmó que "la única lista que le importa a la gente es la del supermercado" y es "obsceno salir a hablar de candidaturas". Además, cómo se prepara la marcha del 9 de julio.

¿Qué reflexión hace sobre la marcha del 9 julio?

Yo no voy a una marcha en contra de nadie. Teniendo una coherencia en lo que vengo haciendo, voy a a todas las marchas convocadas en redes, donde la gente sale a expresarse sin una consigna que se contraponga con mi rol institucional. No convoco, pero acompaño. Me voy a expresar en un 9 de julio muy sintomático, con mucha crispación, acompañando a la ciudadanía con la que comparto valores.

¿Va a ir al paro del campo?

Todavía no me expresé al respecto, pero suscribo a lo que plantea el campo. No voy al paro porque no tengo campo. Falta para el 13 de julio y me expresaré en su momento.

¿Cuál es su visión sobre esta semana política y económica?

El diagnóstico es claro, estamos ante un Gobierno que tiene una visión de conflicto permanente, ya ni siquiera con los de afuera, sino con los de adentro. Le hacen un enorme daño al país, vulneran los principios de la gobernabilidad y no tienen ningún reparo en usar las instituciones para eso. Cada vez que sucede, la credibilidad del país se resiente, nadie invierte, se devalúa la moneda y se genera más inflación y pobreza. Todo para resolver una interna peronista en el poder, provocada por ellos mismos. Lo del Gobierno es un acto de sabotaje, donde no les importa cuánto van a romper el país. La prioridad del kirchnerismo es ejercer el poder. Fui oficialismo y jamás se nos ocurrió dinamitar la línea de flotación de Mauricio Macri, como el kirchnerismo se lo hace al Presidente, que casi invita a que lo hagan.

Hace unos días circuló que usted se podría alejar de Patricia Bullrich para acercarse a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es cierta la información?

No soy de nadie, soy un hombre independiente que llegó a la política con un camino heterodoxo. No vivo de la política, soy una persona de la actividad privada. No le debo mi banca a nadie en particular, me sumé por invitación de Jorge Macri, que es mi amigo. Dentro de la puja que hay, no soy de nadie ni estoy en la política para acomodarme. La única lista que le importa a la gente es la del supermercado. Me parece obsceno salir a hablar de candidaturas. Me encuentran en el lugar de siempre, con las mismas convicciones.

Dentro de Juntos por el Cambio no tengo problemas con nadie, siempre hablé con todos. Los posicionamientos de cada uno son respetables, pero no me meto en eso. Soy del PRO, de Juntos por el Cambio y llegado el momento me expresaré. Este es momento de recorre la ciudad de Buenos Aires y otras provincias, dejo las internas para otra oportunidad. En este momento, ser controvertido hasta me parece positivo.

