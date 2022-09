Hanson 30 años después: el trío que revolucionó la música pop en los 90, vuelve a la Argentina

En 1997, tres hermanos, desconocidos hasta el momento, sorprendían rompiendo todos los charts internacionales con el tema “MMMBop”, un beat pop rock destinado a convertirse en himno de la generación de los 90. Ellos eran Taylor, Isaac y Zac y juntos formaban el grupo Hanson.

Hoy, 30 años después, y con un perfil mucho más bajo del que los llevó a tener la vorágine del estrellato por aquellos años, siguen haciendo música y acaban de lanzar el disco “Red Green Blue”, el cual van a presentar el próximo 6 de octubre en el Teatro Gran Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

Isaac, Zac y Taylor Hanson en 1997. (Instagram Hanson)

Mediante una videollamada en la que se encontraban Zac e Isaac, Perfil estuvo hablando con ellos sobre el éxito que los definió como referentes de la cultura pop, la relación con la fama a tan corta edad y el presente que los encuentra disfrutando la música desde un lugar distinto.

Los hermanos Hanson crecieron en el seno de una familia cristiano-evangélica de Tulsa, en el estado de Oklahoma (Estados Unidos). Son los mayores de siete hermanos, de padres conservadores que decidieron educarlos por su cuenta en su propia casa. Sus aptitudes musicales comenzaron a verse desde muy pequeños y por eso fueron incentivados a estudiar diferentes instrumentos.

Fue en 1992, cuando el grupo tuvo su primera presentación oficial en el Mayfest Arts Festival de Tulsa, bajo el nombre de The Hanson Brothers. Tan solo cinco años después, salió su primer disco de estudio (habían lanzado dos álbumes independientes anteriormente) titulado “Middle of Nowhere”, cuyo segundo track era el popular “MMMBop”. En ese momento, Isaac tenía 17, Taylor 14 y Zac tan solo 12 años.

“Vemos muchos artistas empezar muy jóvenes y no pensas que es raro, para vos es la forma en que debe ser cuando lo estas viviendo”, explicaron los hermanos de Oklahoma.

“El mundo nos vio evolucionando. Es difícil estar en el centro de todo, así como es difícil estar en el escenario. Pero si desarrollas las habilidades para estar ahí, esas habilidades te ayudan, y nosotros tuvimos la suerte de tocar en escenarios desde muy jóvenes", reflexionó Zac.

En aquellos años, “MMMBop” alcanzó el primer puesto en 27 países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, logró vender 10 millones de copias, obtuvo tres nominaciones a los Premios Grammy y convirtió a los pequeños hermanos de Tulsa en celebridades mundiales indiscutibles.

-¿Se acuerdan del momento en que compusieron “MMMBop”?

Zac: ¡Sí! Es muy particular, porque abarcó un periodo largo de tiempo. Fue escrita originalmente como parte de otra canción, pero era muy complicada, entonces pensamos “son dos grandes partes, pero no deberían estar juntas”. Así que pasaron unos cuantos años hasta que terminamos “MMMBop”.

Los Hanson cuentan cómo nació "MMMBop".

- ¿Sabían que sería un éxito cuando la terminaron?

Zac: No sé si sabíamos que era un hit, pero lo que sí sabíamos es que la canción se quedaba pegada en tu cabeza, y es algo muy interesante porque muchas de las mejores canciones de la historia la gente ni siquiera las conoce. Ser un hit, tiene mucho que ver con estar en el momento justo en el lugar indicado.

Isaac: Y creo que la razón por la que fue un éxito tanto en Brasil, Argentina, Estados Unidos o en otro lugares, es porque el estribillo en sí, no pertenece a ningún lenguaje.

- ¿Están cansados de que la gente y los periodistas les preguntemos por “MMMBop”?

Risas.

Zac: Ustedes hacen las mismas preguntas bastante, pero al mismo tiempo nosotros tocamos las mismas canciones una y otra vez (risas). Si alguna canción se convierte en un hit, a pequeña o gran escala, eso significa que vas a tocar esa canción durante 30 años.

Isaac: Nosotros estamos muy orgullosos de “MMMBop”, y muy orgullosos de nuestra historia, así que no estamos cansados de hablar de las canciones que nos enorgullecen, pero creo que es un gran desafío, cuando tenés una canción tan exitosa como “MMMBop”, que la gente vea cuántas otras cosas hay. Así que seguís un día a la vez, le pones tu mejor predisposición y seguís trabajando y, con suerte, los fans siguen yendo a verte.

Los Hanson se refieren a las preguntas sobre "MMMBop".

La relación con sus fans.

Zac: Una de las mejores cosas de haber empezado tan jóvenes, es que te da la chance de estar junto a la gente cuando son adolescentes o adultos. Inevitablemente, tanto uno como esas personas, estamos cantando sobre la evolución de nuestras vidas y escribiendo de nuestras experiencias desde nuestras perspectivas. Y si haces eso razonablemente bien, conectas con la gente de manera que continúe esa relación.

La actualidad de la boy band.

Los Hanson están cumpliendo 30 años de carrera este 2022, en los que han lanzado 24 álbumes, incluyendo los independientes previos a “Middle of nowhere”, y algunos grandes éxitos y sesiones en vivo. Si bien, los nuevos lanzamientos del trío norteamericano distan mucho de sus discos de pop indie de finales de los 90, han consolidado una maduración tanto musical como lírica, que los llevó a mantenerse activos todo este tiempo, luchando contra las casi inevitables rupturas que sufren la gran mayoría de bandas, luego de unos años.

“Cuando éramos niños, esto era exactamente lo que queríamos hacer. No solo hacer música como una carrera, sino, como dijimos anteriormente, ser la banda de sonido de tu vida y eso es lo que hemos estado haciendo”, explicó Zac y agregó: “No queremos ser una canción ni un álbum, queremos ser un viaje de vida”.

Zac: Hemos viajado a lugares increíbles alrededor de todo el mundo, pero lo que es interesante ahora, cuando la música se frenó y no pudimos hacer conciertos durante mucho tiempo por la pandemia, es que vale muchísimo estar juntos, y la música es una gran manera de unir a la gente. Y cantamos las mismas canciones y compartimos los mismos momentos y aplaudimos juntos y no podes ponerle un precio a eso. En cierta forma, creo que el mundo se ha venido abajo porque no había música, no había nada uniéndonos. Cuando no hay conciertos, no hay nada que nos recuerde que somos todos iguales.

La vida familiar.

Así como sus padres, los hermanos Hanson son de familia numerosa. Entre los tres tienen 15 hijos, siete de Taylor, cinco de Zac y tres de Isaac, que, en varias ocasiones, forman parte de sus videos musicales y sus giras. Sin embargo, ellos aseguran que sus hijos no son fans de sus canciones: “¿Acaso vos sos fanático de tu papá?”, replicó Zac entre risas al ser consultado por Perfil.

“Somos sus padres y nos respetan, nos aman e incluso en ciertos momentos, mis hijos me han dicho ‘quiero hacer eso’. Pero es diferente, no es fanatismo, es tu papá y creo que esa es la forma en que deben darse esos roles”, reflexionó el más joven del trío norteamericano.

- ¿Cómo son las giras con ellos?

Es muy divertido cuando los llevamos, porque ellos ven cuán increíble los fans llegan a ser. Viven experiencias muy especiales como el backstage y todo estos lugares increíbles y conocen gente muy copada, pero al mismo tiempo es muchísimo trabajo. Estoy en Argentina hoy, en Brasil mañana y es como un circo, estás en la ruta todo el tiempo viajando de ciudad en ciudad.

Red Green Blue

A nivel popular, Hanson es quizás la One Hit Wonder (grupo de un solo éxito) más exitosa de la historia de la música pop, con “MMMBop” registrando números y récords astronómicos, que perduraron durante años y marcaron una época, y que jamás lograron igualar con sus posteriores trabajos.

Para el año 2000, momento en que lanzaron su segunda placa “This Time Around”, el trío de Tulsa pasó de vender 10 millones de copias, a tan solo un millón. No ayudó que, durante este periodo, la discográfica Mercury Records con la que habían firmado, fuera absorbida por el sello Island/Def Jam, lo que afectó, directamente, la promoción de la placa.

Por este motivo, y luego de una larga disputa legal que llevó casi dos años, la boy band logró liberarse y, en 2003, fundó su propio sello independiente 3CG Records, con el que vienen publicando discos ininterrumpidamente y sin rendir cuentas a nadie, desde hace 19 años. Eventualmente, también comenzaron a desarrollar sus trabajos personales.

El nuevo disco, “Red Green Blue”, es justamente una muestra de estos trabajos: un álbum grupal, construido de composiciones individuales. Son 16 temas divididos en tres proyectos en solitario: “Red”, cuenta con seis canciones escritas por Taylor, “Green”, con cinco tracks pertenecientes a Isaac y “Blue”, integrado por las cinco composiciones de Zac.

“Es un proyecto muy especial, porque nunca hicimos un álbum así. Este es el tipo de cosas que podes hacer cuando tenés tantos años de carrera”, explicó Zac, y aseguró que, en este tipo de trabajos, no es importante si es bueno o no. “Lo que me interesa ver es lo que Taylor puede hacer, lo que Isaac puede hacer y lo que yo puedo hacer”, dijo.

Cada uno lanzó un single respectivamente, que representan sus creaciones, sin embargo, para los hermanos, seleccionar los temas que formarían parte del álbum que celebra sus 30 años de carrera, no fue tarea fácil.

“Con este álbum, intentamos articular un costado único de quienes somos, tanto individualmente, así como banda”, explicó Isaac.

El más joven de los tres hermanos de Tulsa contó que el álbum responde a una pregunta en particular que le hacen mucho: “¿Cómo hicieron para estar juntos tanto tiempo?”.

- ¿Nunca se pelearon?

Isaac: ¡Oh! ¡Hay muchas peleas! (se ríen). Pero creo que el elemento de la hermandad probablemente ayuda más de lo que lastima, pero a veces vuelve todo más personal (risas).

Sin embargo, los Hanson aseguran que el secreto está en sus propias canciones. Letras que incentivan a superar adversidades y aferrarse a los aspectos positivos de la vida, ante todo.

El show en Buenos Aires

Si bien, los creadores de “MMMBop” vienen a presentar su nuevo trabajo discográfico y las “fanson” (fanáticas de Hanson), sus incondicionales seguidoras, están expectantes de disfrutar de sus nuevas creaciones en vivo, los hermanos saben que el próximo 6 de octubre, gran parte del público va a pagar una entrada para escuchar los éxitos que los convirtieron en iconos de la cultura pop, hace 30 años.

“Será un gran mix de canciones que van desde el primer disco hasta nuestros trabajos más recientes”, aseguró Isaac. Por su parte Zac agregó: “Armamos la lista como fans, así que hay un poco de todo, pero no todo, porque hay demasiada música para un solo show (se ríen)”.

La cita es el próximo 6 de octubre en el Teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio de Flores, de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 21 horas.