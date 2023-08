El drama del agua adentro de las casas: "Se me arruinó lo poco que tengo"

Las fuertes tormentas que azotaron la ciudad de La Plata dejaron como resultado decenas de personas evacuadas y vecinos que estánconsternados por la pérdida de sus pertenencias debido a la inundación de sus hogares.

La precipitación de más de 100 milímetros, la mayor parte en un lapso de 8 horas, tuvo un impacto significativo, especialmente en los barrios Los Hornos, Etcheverry, Arana, Melchor Romero, Olmos, Abasto, San Carlos y la zona de Villa Elvira. El barrio Los Hornos, en particular, fue testigo de las primeras imágenes que mostraban el alcance de los daños causados por la inundación.

Una vecina fue entrevistada por Todo Noticias, y compartió sus angustia. “Estoy muy mal, se me arruinó lo poco que tengo”, dijo entre lágrimas. Mencionó que esta no es la primera vez que enfrenta una inundación y que previamente había pedido ayuda sin obtener resultados positivos. El equipo de televisión entró a la casa para mostrar el impacto de la inundación. Las imágenes mostraron un panorama complicado, con el agua en todos los ambientes y muchos daños.

Por el temporal, hay inundaciones en La Plata, evacuan vecinos y suspenden vuelos en Ezeiza y Aeroparque

“Ya sabíamos que iba a crecer el arroyo porque siempre pasa, esto se inunda”, contó una vecina en la recorrida de TN. La escena mostraba a familias que además habían visto enfermarse a los chicos por haber soportado el frío con sus cuerpos mojados durante la noche.

“Yo vivo en un pozo pareciera, no tenemos asfalto, no tenemos luz, las calles todas rotas, no tenemos nada, y ahora esta lluvia”, lamentó más adelante un hombre joven.

La municipalidad estableció diversas ubicaciones para brindar asistencia ante la situación de emergencia. Ayer hacia las 3 de la tarde, ya se encontraban en estos lugares más de mil familias, de acuerdo a lo informado por el gobierno provincial de Buenos Aires. Los centros de evacuación identificados son los siguientes:

- Centro Fomento Los Hornos: 137 y 63

- Club Circunvalación en Avenida 7 entre 77 y 78

- Melchor Romero el de calle 517 entre 171 y 172

Temporal en el territorio bonaerense: inundaciones, destrozos y récord de lluvias

“Frente a los eventos meteorológicos de público conocimiento, donde hay vecinos de zona oeste que están siendo afectados por la tormenta, quiero contarles que estamos trabajando con todos los equipos municipales e instituciones locales para asistir y acompañar a los vecinos de las zonas perjudicadas en este momento”, indicó en sus redes sociales el intendente de La Plata, Julio Garro.

Garro también advirtió, minutos después, que la ciudad se encuentra frente a “una lluvia histórica por la época del año”, y contó directivas adoptadas por el Comité de Emergencia constituido ante la tormenta.

Según la información proporcionada por las autoridades, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha establecido un Centro de Coordinación de Emergencias en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Desde este punto se está supervisando la situación y coordinando las labores de asistencia.

En ese lugar, informaron que operan conjuntamente la Dirección de Rescate de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, el equipo de Emergencias y la Defensa Civil, en colaboración con otros departamentos del gobierno provincial. Las labores se están enfocando en la supervisión tanto por aire como por tierra, así como en la evacuación y ayuda a las personas que se vieron afectadas.

El gobernador Axel Kicillof se comunicó con el intendente Julio Garro, puso a disposición los recursos provinciales y "sigue de cerca la evolución de la tormenta y su afectación”, indicaron.

El reporte completa:

Zonas más críticas: Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto y San Carlos.

Situación actual: Controlada pero en alerta extrema.

Centro de evacuados: El Municipio dispuso de tres centros de evacuación ubicados en 137 y 63 (Los Hornos); 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira), y 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero)

Contactos: En situaciones de emergencia es muy importante informarse a través de canales oficiales y comunicarse con los siguientes números telefónicos:

Bomberos: 100

Policía: 911

Defensa Civil: 103