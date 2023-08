Un remisero de 66 años fue asesinado de un tiro en la cabeza por ladrones que le robaron el auto en José C. Paz. Ocurrió el lunes 28 de agosto cerca de las 20 horas en las calles de Mayagüez, entre Fragata Sarmiento y La Habana, en el barrio Urquiza. La víctima había llegado a la casa de un amigo junto a su esposa para felicitarlo por su cumpleaños.

La víctima fue identificada como César Roberto Ortega. En el hecho, fue abordado por al menos dos delincuentes que lo amenazaron para sacarlo de su vehículo, un Renault Megane gris del año 2001 que usaba en su trabajo como remisero.

La víctima se negó a ceder las llaves de su auto a los asaltantes y comenzó una fuerte discusión con uno de ellos. El delincuente lo amenazó: "Callate porque te pego un tiro". Luego de un forcejeo, lo mató de un balazo en la cabeza.

Según información publicada por Télam, los dos asaltantes se llevaron el auto mientras la esposa de Ortega corrió hasta la esquina para ponerse a salvo de la situación.

El remisero fue llevado al hospital de la zona, pero al llegar, los médicos determinaron que había perdido la vida debido a la grave herida en la cabeza que había sufrido.

“Fue todo muy rápido y lo mataron por un auto que usaba para trabajar”, dijo Kevin Arias, el yerno de la víctima. ”Los dos bajaron del auto y se fueron para el portón de la casa porque habían ido a festejar el cumpleaños de su amigo don Garay y lo mataron”, relató el familiar.

Esta mañana, el canal C5N habló con el amigo del remisero, al que la víctima había ido a saludar por su cumpleaños: “Él salió de la casa del pibe y vino. No me avisó nada y me quedé adentro...cuando llegó, afuera siento que gritaba la esposa de don Roberto. Ella gritaba ´lo afanan, lo afanan´, pero cuando salgo, el auto sale y estaba Roberto ahí“.

El amigo contó que “la policía llegó rápido”, pero “la ambulancia nunca llegó”. Agregó: “Todavía la estamos esperando”.

Horas después, personal de la Policía de la Provincia, en un operativo desplegado por la DDI San Martín y la Sub DDI José C. Paz, encontraron el lugar donde estaba auto del remisero. El Juzgado de Garantías 6 autorizó el ingreso de los policías, que detuvieron a 5 hombres.

La labor de inteligencia incluyó el uso de un dron, con el que pudieron observar que estaban desarmando el vehículo. Fue en el Barrio Lamas, y con una orden de registro, las autoridades entraron a la casa, donde también encontraron y secuestraron 40 plantas de marihuana.

La Justicia pidió más allanamientos para determinar si estos cinco hombres tienen que ver directamente con el crimen o si únicamente recibieron el automóvil robado para desarmarlo.

