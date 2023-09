Chat GPT sí o chat GPT no: esa es la cuestión. Tantos años después de Shakespeare -quien posiblemente no se hubiera imaginado que en pleno Siglo XXI una inteligencia artificial iba a poder escribir letras de cumbia con su impronta literaria-, nos vemos cada vez más inmersos en un mundo tecnológico. Esto no es novedad; la mediatización de las pantallas avanza de forma constante y, creo, no nos sentimos tan apabullados. Siento que lo transitamos y que lo entendimos como parte del devenir TIC, ¿o no?

Pero una cosa es un hipervínculo con diez mil estímulos para abarcar en simultáneo y otra muy distinta es la tendencia al cero vínculo al que pareciera que estamos por desembarcar. Si le tiro la orden al chat inteligente para que prepare un mail informativo sobre determinadas cuestiones a revisar con mi (")interlocutor(") y este pseudoreceptor le pide a la misma aplicación que busque qué responder, estamos rompiendo la matrix básica del circuito de la comunicación.

Perdón, leído y tan transitado Roman Jakobson, pero tus reflexiones lingüísticas y conceptos gramaticales comienzan a hacer agua en un mundo tech. ¿Vale sostener un emisor y un receptor que, lejos de lograr la retroalimentación, lo único que están haciendo es compartir un código y un canal?

El mundo del lenguaje

¿Qué pasa, por ejemplo, con el mensaje si podemos -chat IA mediante- obtener una síntesis amena? Despersonalizados totalmente de nuestra participación activa en las intenciones comunicativas, pasaremos a ser solo sujetos de referencias.

El ChatGPT no es comunicación

Esquemáticamente, más o menos el circuito empieza a quedar reformulado así: Emisor (Chat GPT) - Mensaje (que no será necesario leer) - Receptor (Chat GPT) –o sea, un feedback de a uno, un completo oxímoron- Referente (ok, este -creo yo- es el caballito de batalla troyano que nos queda de pie para reconectar con un otro: a profundizarlo, vamos) - Código: lingüístico (de momento...) - Canal: pantalla a su preferencia.

Como herramienta, es bienvenida. Como constructor de competencias lingüísticas, se abre la brecha. Desde ya, como me gusta preguntar y repreguntar, también es válido cuestionar si -dada la realidad (in)tangible que nos rodea- le estamos dando ponderación a las habilidades comunicativas en nuestras sociedades. Y si la respuesta (como me temo) es "cada vez menos" (para no largar un rotundo, triste e irretornable "no"), tal vez el quid no esté puesto en el Chat o en la IA sino en los para qué de sus usos. Nos podemos divertir todos un rato, claro.

La Inteligencia Artificial y el espíritu absoluto de Hegel

Hasta en el aula he "jugado" con alumnos pidiéndole reseñas de novelas que habíamos leído o diagramando posibles respuestas de examen. Pero a la hora práctica, la comunicación real que se supone nos acerca humanamente, ¿queda descartada? ¿Se dejará de practicar?

Pequeña digresión antes del cierre: la lógica de la brecha de la desigualdad se hace carne otra vez, como siempre. Tener acceso a la educación y a la tecnología habilita el campo de la posibilidad de su uso, para ocio, entretenimiento o productividad. Y, claro, hay gente que se va a quedar (que ya está) afuera (más afuera aún).

Entonces, ¿vamos a dejar de compartir, los seres humanos, ciertos códigos también? ¿Estaremos dándole la bienvenida a una nueva manera de fragmentación y segregación social?

Si Hamlet se permitía la pregunta sobre si ser o no ser, por qué no podemos, hoy, habilitarnos la pregunta sobre cómo ser, con qué ser y para qué ser. Chat GPT, ¿sí o no?