Comunismo o libertad

El problema es político.

El regreso de la Fase uno no se trata de una cuestión sanitaria, ni de enfermos o muertos; siempre fue un tema político. Nos encierran porque faltan vacunas, y esto ocurre debido a que el gobierno no facilitó el ingreso a las de origen estadounidenses. El país baila al ritmo de las internas del gobierno y la oposición con el riesgo de un nuevo: “Que se vayan todos”. Cuando Alberto Fernández: dijo “La única solución que tengo en mis manos frente a la pandemia es la de evitar la circulación”, reconoce su fracaso en todos los aspectos posibles. El Presidente rechazó las dósis que nos hubieran liberado del virus, y abraza al totalitarismo nacido por su falta de gestión. El Fallo de la Corte Suprema exacerbó la postura del mandatario: “Me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias” (..) “Dicten la sentencia que quieran, vamos a hacer lo que debemos”. Algo similar ocurrió con Cristina Fernández la que habló de “un golpe contra las instituciones”. Lo cierto es que el máximo tribunal nos dejó definiciones que serán un importante precedente para el futuro en relación a la autonomía de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el límite del Estado en relación a la libertad de los individuos. Ricardo Lorenzetti: “El Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual”. Lo propio hizo Carlos Rosenkrantz: “La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Es decir, no solo cobró vitalidad el federalismo, sino que también se evaporaron los superpoderes en pandemia.

Nos equivocamos si decimos que el país tiene un destino africano, pues la situación es peor que en ese continente. El 60% de los chicos argentinos son pobres, pero datos recientes indican que en los Partidos del GBA es del 72,7%, en Gran Resistencia 72,4%, San Luis - El Chorrillo 69,9%, Mar del Plata - Batán 69,3%, Corrientes 68,9%, San Nicolás - Villa Constitución 68,8%, Concordia 68,4%, Gran Mendoza 66,9% y Gran Córdoba 66,5%. Estos datos contrastan con Somalia 50,5%, Namibia 59,9%, Ghana 53,5%, Senegal 31%, Uganda 43,9% y Congo 60%. Los niños del conurbano bonaerense no solo tienen una realidad peor que la africana, sino que además de no comer, les prometen “clases virtuales”. Lo curioso es que dirigentes como Juan Grabois afirman “Mando a mis hijos a la escuela porque en casa perdí la discusión por goleada”. En efecto, esta pelea política tiene a todo el mundo de rehén, por ello sujetos como el Gobernador Axel Kicillof convirtió los accesos Norte y Oeste en un caos con el único fin de castigar con “retenes sanitarios” a los porteños que habían decidido pasar el fin de semana en la Provincia. Esto ocurre al tiempo que funcionarios como Carlos Zanini están orgullosos de vacunarse primero, impidiendo que quienes quieren ayudar a traer vacunas como ha sido el caso del ex jugador Matías Almeyda, no lo puedan hacer. Mientras tanto Jorge Rial y Matías Martin, famosos por su militancia, huyeron despavoridos a los EEUU para obtener su dosis.

Muchas internas, ningún plan

El caso del secretario Federico Basualdo y el Ministro Martín Guzmán dejó expuesta en carne viva la interna en el gobierno. La puja se resolvió en favor de Cristina, quien se adjudicó otro triunfo y el funcionario sigue en el cargo. Mientras tanto la centralidad de la agenda política se la lleva el tratamiento de la nueva ley de la Procuración General. No importa si faltan vacunas o se mueren más de 70.000 personas, la gestión entera se dedica a la atención de las causas judiciales de la Jefa. En la otra vereda, la oposición no nos da demasiada seguridad, los dichos innecesarios de Lilita contra Macri expusieron el clima que se vive en la coalición opositora. El enfrentamiento entre la dupla Mauricio Macri y Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Elisa Carrió empieza a dejar heridos. El loteo electoral cambiemita no deja lugar para propios ni ajenos, por eso se ve lejano un gran acuerdo para enfrentar unidos al oficialismo. La técnica dialoguista de Horacio lo llevó a la desafortunada frase “Vamos a controlar casa por casa” durante esta nueva etapa de restricciones, y esto sumado a la represión contra caceroleros en Plaza de Mayo; todo para agrado del oficialismo. El Jefe de Gobierno volvió a equivocarse como cuando permitió los piedrazos contra la policía durante la reforma jubilatoria o el clásico corte de calles de organizaciones sociales. Mientras tanto el armado peronista federal viene lento ¿pero seguro? y el liberalismo tiene mucha exposición mediática, pero poca política.

La adolescencia ideológica, la ignorancia y la desesperante necesidad de conseguir vacunas son la brújula internacional del gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, por un lado le hacen guiños a Rusia mediante la compra de vacunas, a China en la negociación por la Hidrovía y ejercicios militares e Irán mediante el apoyo a Venezuela. El tuit de cancillería sobre los ataques de Hamas a Israel, y su parcialidad en favor de la organización terrorista completa el descalabro internacional de los “Solidarios”. Por otro tenemos la errática comunicación que los ha llevado a elogiar al Presidente Joe Biden y compararlo con Perón. La visita de la Ministro de Salud Carla Vizzotti y la asesora Cecilia Nicolini a MaryKay Carlson, encargada de negocios de la Embajada de los EEUU, y al embajador del Reino Unido, Mark Kent muestra la grave situación en torno al tema vacunación. Finalmente la gira intrascendente del Presidente por Portugal, España, Francia e Italia les dejó en claro que hacer shopping en Europa sigue siendo conveniente debido a la inflación en nuestro país, porque si buscaban una solución sobre el Fondo Monetario Internacional, debieron ir a Washington.

Los venezolanos dijeron que no serían Cuba, y resultaron algo mucho peor. Nosotros decimos que no seremos Venezuela, pero somos una versión de porquería de Argentina. Esta claro que la consigna este año será COMUNISMO O LIBERTAD.