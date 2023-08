No hubo voto bronca. No es bronca. Lo que paso ayer en los comicios es ilusión.

El sueño de millones se vio expresado en las urnas. De millones que sueñan que su camino hacia el progreso sea el trabajo, el esfuerzo, la honestidad y la constancia. Ellos también sueñan que el premio a su sacrificio sea el éxito.

El país dijo basta a una forma de hacer política basada en repartir lo que no tenemos y permanecer en el gobierno creando año tras año más pobreza y menos inclusión.

Una gran parte de la Argentina, principalmente en los barrios más humildes, se rebeló al que anula sus sueños. Trabajar es soñar. Trabajar es la herramienta para que millones salgan adelante. No quieren más movimientos sociales que los releguen a la pobreza y al bolsón de comida, para usarlos como herramienta política.

Cuando hablamos de trabajo y educación estamos proyectando menos inseguridad. Cuando las personas se sienten más seguras, son felices. Cuando son felices mejora la salud. Las fórmulas rimbombantes de la política hasta ayer fueron en la dirección contraria.

Hemos sufrido durante años, quienes apostamos a crear una empresa o un comercio, el mote de la “patronal” o de “explotadores” cuando quien crea trabajo en el sector privado está luchando con sus propios recursos a doblarle el brazo a la pobreza, a la desigualdad, al “no se puede”.

Miles de argentinos apostaron ayer a un modelo de país donde trabajar, estudiar, invertir sean el camino para poner a nuestra patria de nuevo en el mapa de los países desarrollados o en vías de serlo.

El desarrollo es el camino para que más niños no revuelvan la basura buscando comida. El desarrollo es el norte para sacar a miles de familias de sus casas, financiadas con un plan social, y devolverlas a un lugar de trabajo donde se atrevan a tener sueños individuales sin “gerentes de la pobreza” que les quiten una parte de sus ingresos.

No fue bronca, los argentinos queremos soñar

No va a ser un camino fácil. Tampoco se logrará en un día. Tendremos días duros y tendremos los que pierden sus privilegios luchando por volver al pasado. Pero confío en los argentinos. Vamos a salir de esto. Vamos a ser cada día más los comprometidos en ponernos de pie.

Nuestro compromiso es sincero y apartidario. Gobierne quien gobierne, si el ganador piensa en un país que apueste a trabajar, achique el estado, no permita la corrupción, nos permita desarrollar las exportaciones, cree condiciones legislativas que permitan hacer realidad el trabajo registrado, elimine las barreras para emprender, nos tendrá acompañándolo.

Porque el rumbo que nos marcaron y nos trajo hasta este estado de pobreza debe terminar. No se puede permitir que más sindicatos bloqueen empresas para fundirlas y quedarse con ellas. No debemos permitir que una empresa más se vaya o cierre. Nunca más emprendedores deambulando pasillos de ministerios buscando una migaja de un pan que no alcanza para todos.

Sabemos cómo darles trabajo registrado a millones de argentinos. Queremos que todos puedan soñar con un crédito para tener su casa, pagada con su esfuerzo. Queremos leyes laborales a favor del trabajador y del emprendedor. El que gana dinero debe hacerlo honestamente en el sector privado. Con reglas claras. Tenemos que llamar a miles a que inviertan en Argentina.

No más jueces socios de sindicatos para presionar empresas. Las empresas son el camino que hemos elegido para ponernos de pie. La libre empresa es nuestra bandera. La vamos a llevar hasta la victoria.

Podemos y tenemos que lograrlo. Somos Argentina. Sabemos ponernos de pie.

*Presidente de la Unión de Emprendedores de la RA