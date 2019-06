Consejos y advertencias sobre el aumento glúteo con injerto de grasa autóloga

Juan Carlos Rodríguez y Jorge Pedro*

El injerto de grasa glútea es uno de los procedimientos estéticos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos (aumento del 25% de 2016 a 2017) y en todo el mundo (aumento del 12% en el último año).

ASPS, ASAPS, ISAPS, ISPRES e IFATS (Sociedades de Cirugía Plástica Internacionales más importantes) están extremadamente preocupados por la mortalidad asociada con los procedimientos de injerto de grasa glútea (BBL) que continúan informándose en los Estados Unidos y otros países.

En el Estado de la Florida han fallecido al menos 13 pacientes en los últimos tiempos (la última paciente fallecida hace tan solo 20 días) en relación directa a procedimientos quirúrgicos de levantamiento o aumento glúteo. Reportes de muertes nos llegan desde Colombia llegando a más de un fallecimiento por mes y de Brasil.

Fue a realizarse una lipoaspiración y murió en el posoperatorio

Por la preocupación que generó este aumento en la estadística de fallecimientos por el procedimiento se creó una Task Force en los EEUU conformada por reconocidos especialistas de todo el mundo reunidos para el estudio de estos procedimientos y realizar las conclusiones para prevenir y evitar esta estadística.

Las Sociedades son conscientes de que algunos cirujanos plásticos están realizando actualmente el procedimiento de BBL (técnica de lipotransferencia de grasa) con resultados aceptables. Además, reconocemos que los cirujanos no plásticos y / o los centros no regulados también realizan BBL, lo que puede resultar en complicaciones adicionales o adicionales.

Al inyectar grasa autológa (se saca de una parte del cuerpo y se aplica en otra) u otras sustancias en el glúteo pero a nivel profundo sobre el músculo glúteo o debajo del mismo se puede realizar la punción e inyección del material directamente en los vasos glúteos produciendo una embolia pulmonar o la muerte del paciente.

La SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora) considera importante destacar y llamar la atención de la población, de los pacientes y de las autoridades Sanitarias que médicos sin el título de especialista, certificación ni experiencia quirúrgica se atreven a realizar estos procedimientos sin las medidas de seguridad necesarias y y sin el conocimiento acabado de la técnica quirúrgica segura transformando esta cirugía de aumento glúteo por lipo injerto en procedimientos peligrosos que ponen en riesgo la vida de los pacientes, técnicas y tratamientos que en manos especializadas, con entrenamiento y trayectoria son cirugías habituales, seguras y con buenos resultados. Queremos destacar que al peligro del INTRUSISMO en Cirugía plástica en nuestro país y el mundo se suma en nuestro medio el lugar donde se realizan estos procedimientos como consultorios y Centros sin complejidad para realizar tratamientos invasivos o cruentos. En muchos casos se trata de Centros NO habilitados y en otros si bien poseen una habilitación precaria o antigua se trata de establecimientos sin complejidad medidas de seguridad higiene y complejidad para actuar en caso de una complicación que pone en riesgo la vida del paciente debiendo recurrir a la derivación del mismo a un Centro de mayor complejidad perdiendo un tiempo enorme y vital para la recuperación reanimación del paciente o tratamiento de la complicación.

Crece la demanda de tratamientos y cirugías para lograr una cola XXL

Otro hecho muy común en países como el nuestro que no denuncian ni alertan las Sociedades Científicas Internacionales asociadas en este estudio científico y Sanitario, es la inyección glútea ya no de tejido graso autólogo sino de sustancias sintéticas, que en realidad se trata en la mayoría de los casos de inyección de silicona industrial que no es de uso médico ni estéril con el daño local consiguiente inmediato o alejado llegando a la muerte en muchos casos por embolia del líquido a los pulmones cerebro y otros órganos del cuerpo.

Las autoridades del grupo de trabajo de las Sociedades más importantes del mundo como la Sociedad Americana de Cirugia Plástica, la Sociedad Americana de Cirugia Plástica y Estética y la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica advierten que: ‘’ El 6 de junio, la Junta de Medicina de Florida emitió una regla de emergencia para el injerto de grasa glútea (BBL, por sus siglas en inglés) que entrará en vigencia el 17 de junio de 2019, que exige que cuando se realicen procedimientos de injerto de grasa glútea, la grasa solo se pueda inyectar en el espacio subcutáneo y nunca debe Cruzar la fascia glútea. Las inyecciones de grasa intramuscular o submuscular están prohibidas.

Los estudios respaldados por nuestros fundamentos y sociedades de investigación se centran en la comprensión de los factores clave, incluida la anatomía y la técnica, que podrían afectar la seguridad y los resultados de los injertos de grasa glútea. Además, nuestras Sociedades convocaron un grupo de trabajo que está estudiando diligentemente diversas técnicas para BBL. Hasta la fecha, los hallazgos de la investigación sugieren que el riesgo de mortalidad asociado con el injerto de grasa glútea se puede minimizar si todo el procedimiento se limita al espacio subcutáneo, sin la violación de la fascia de los músculos del glúteo máximo.

Se estima que la tasa de mortalidad por injerto de grasa glútea es la más alta conocida para cualquier procedimiento cosmético. Las Sociedades instan a los miembros y al público a abordar este procedimiento con extrema precaución. "

La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora -SACPER- se suma a esta advertencia a nivel mundial y hace propia las denuncias detalladas de variaciones y prácticas propias de nuestro medio local pidiendo a las autoridades que controlen y se interioricen en el tema de vigencia mundial y advirtiendo a los/las pacientes sobre estos importantes conceptos y les recomienda que si están por consultar a un profesional para realizarse una cirugía de aumento o levantamiento glúteo, investiguen o pregunten acerca de las medidas de seguridad siendo fundamental elegir un especialista certificado en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y solicitar que sean informados sobre los alcances y detalles de las cirugías así como de posibles complicaciones exigiendo realizarse la cirugía en Centros de mediana a alta Complejidad no solo para realizar con seguridad el procediendo y la anestesia general necesaria sino que cuente con los medios para poder realizar medidas de recuperación o reanimación en caso de complicación inmediata o de emergencia.

Juan Carlos Rodríguez es Presidente De La Sociedad Argentina De Cirugía Plástica, Estética y Reparadora SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora)

Jorge Pedroes Director De Comunicación y Prensa SACPER.