Hay más desocupación de la que se dice

Víctor Beker*

La Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre del año arrojó una tasa de desocupación del 13,1%. Sin embargo, hay razones para suponer que dicho guarismo subestima la real magnitud del fenómeno.

En primer lugar, las condiciones del relevamiento -vía telefónica- implican un cambio sustancial respecto de la modalidad de entrevista presencial. Por esta razón, el propio organismo advierte que “las estimaciones no son estrictamente comparables con las de trimestres anteriores”.

Por otro lado, llama la atención la caída que aparece en el porcentaje de población activa. En efecto, la tasa de actividad cae de un 47,1 a un 38,4% (valor mínimo de la serie histórica analizada). Cabe recordar que la población activa está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Un dato preocupante es la cantidad de población que dejó de percibir todo tipo de ingresos en comparación con el segundo trimestre de 2019

La caída en la tasa de actividad indica que hay un aumento de la población que no está ni ocupada ni desocupada. ¿Quiénes son? Los desocupados que no entran en dicha categoría porque, al momento de la encuesta, si bien no tienen ocupación, tampoco están buscando activamente trabajo. En tal caso, no son considerados desempleados sino inactivos.

No es de extrañar que esta categoría haya tenido un brusco incremento. ¿Cómo podían estar buscando trabajo si, por efecto de la cuarentena, no podían salir de sus casas? En realidad, son desocupados privados de buscar empleo.

El Indec registra un salto abrupto en la categoría de inactivos disponibles para trabajar cuyo total representaría 1,3 millones de personas. Esta es una estimación de mínima de la población que perdió su trabajo y no habría podido salir a buscarlo.

Si se suman a los 2,2 millones que el Indec computó como desocupados, da un total de 3,5 millones, es decir un 18,7% de desocupación, en lugar del 13,1% informado. Si así fuera, estaríamos en presencia de un guarismo sólo superado por el 19,7% registrado en 2002, en plena crisis económica.

Y se trata tan sólo de una estimación de mínima. Es muy factible que el Indec no haya podido identificar al total de inactivos forzosos por efecto de la cuarentena.

Un dato complementario e igualmente preocupante es la cantidad de población que dejó de percibir todo tipo de ingresos en comparación con el segundo trimestre de 2019. Unos 2,5 millones de personas que tenían algún ingreso el año pasado no tuvieron ninguno, ni laboral ni no laboral, como el IFE u otras formas de subsidio estatal.

*Director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.