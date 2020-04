Broda: "Necesitamos programas veloces y que no sean permanentes"

por Jorge Fontevecchia

—Después de Domingo Cavallo y Roberto Lavagna, pareciera que ningún presidente quisiera un ministro de Economía fuerte. ¿Se acabaron los ministros de Economía fuertes?

—Parecería que sí. Mauricio Macri no lo decía abiertamente pero no quería tener el problema que tuvo Menem con Cavallo. Cavallo no es amigo mío, pero tengo un gran respeto intelectual por él. Tanto es así que cuando algunas personas cercanas al Gobierno me preguntan qué hacer, mi respuesta es que debe formarse un comité de expertos similar al que hay para atender la pandemia. Les digo que tiene que haber gente que tuvo mucha experiencia, ex ministros, secretarios, alguno de mucha experiencia en este tipo de crisis. También deben estar argentinos brillantes que se encuentran en universidades de los Estados Unidos que piensen el deber ser de largo plazo. A eso debe sumarse gente que ejecute, porque es uno de los grandes problemas del Estado argentino; la heterodoxia quiere un Estado grande y muy interviniente pero no se da cuenta de que el Estado argentino es muy ineficaz.

El país necesita tener un conjunto de gente activa que administre las decisiones. ¿Cómo podemos desperdiciar la experiencia y la inteligencia de un Domingo Cavallo o de un Ricardo López Murphy? Tenemos que hacer el comité de expertos, tenemos que tener un programa de urgencia. No podemos seguir dándole a la maquinita sin hacer un uso efectivo de cada peso que creamos. ¡Aumentó 32% la base monetaria en los últimos 16 días hábiles! Necesitamos programas veloces y que no sean permanentes, porque esto no lo podemos aguantar. No tenemos programa económico, y menos tenemos un programa de corto plazo de urgencia. Y tampoco tenemos coordinación. Pero si la pregunta es si se puede resolver esto, la respuesta es sí. Ahora resolvamos la urgencia.

