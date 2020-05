Peter Singer: "Sería un mundo mejor si consumiéramos carne de plantas o cultivada"

El filósofo australiano Peter Singer, que desde hace muchos años aboga por poner fin al consumo de animales silvestres cree que China debería tomar "medidas muy estrictas sobre los mercados húmedos donde se venden animales salvajes" ahora que la pandemia del coronavirus azota al mundo y ya mató a 250.000 personas. "No hay duda de que el coronavirus salió de China. Es posible que también haya salido de uno o dos países más al mismo tiempo. Pero ciertamente comenzó en China, más específicamente en Wuhan", aseguró.

Entrevistado por Jorge Fontevecchia en su serie Periodismo Puro, Singer cree cierto "que China al principio no informó completamente sobre el virus" y que "tiene cierta responsabilidad" en el brote de Covid-19. "Más que pagar los daños, la exigencia debe ser que no se repita. Me gustaría ver a China tomar medidas muy estrictas sobre los mercados húmedos donde se venden animales salvajes". "No hay una base justificable para decir que todo ser humano tiene algún tipo de derecho que no poseen los animales", agregó.

"También me gustaría ver a China regulando sus granjas intensivas, sus granjas industriales, porque esa es otra fuente de virus", aseguró Singer, quien sin embargo cree que también la comunidad internacional debe "analizar lo que podemos hacer por China y todos los países del mundo para reducir la posibilidad de que esto vuelva a suceder".

Singer opina que debería ser la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien "debería exigir a China que cierre estos mercados" y "ayudar a los países a cerrar los mercados más pequeños". "Sería deseable algún tipo de prohibición comercial de los productos que portan el virus. Presionar a los países para que cierren estos mercados. Es extremadamente importante", apuntó en la entrevista

"Sea cual sea el estatus moral que creemos que tienen los seres humanos, no tenemos justificación para limitarnos a ellos porque lo que realmente es la base de tener un estado moral es la capacidad de sentir dolor y sufrimiento", afirmó el filósofo. "No hay una base justificable para decir que todo ser humano tiene algún tipo de derecho que no poseen los animales", agregó. "Existen algunos humanos con un daño cerebral muy grave pero sufren el dolor. Entonces todavía tienen un estatus moral. Todavía podemos intentar evitar infligirles dolor. Lo mismo debe aplicarse a los animales".

Para el filósofo, el consumo de carne animal no es justificable: "El argumento alude a cómo desarrollamos un cerebro más grande hace decenas de cientos de miles de años, y no tiene relevancia. No mejora nuestro pensamiento actual. Tenemos muchas otras formas de satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales, incluyendo las de proteínas y cualquier otra cosa que podamos usar para preservar nuestra capacidad cognitiva".

Singer recordó que no existe evidencia "de que las personas vegetarianas o incluso veganas hayan tenido durante muchos años una capacidad cognitiva más baja que otra persona, ni de que sus hijos tengan una capacidad cognitiva inferior". "Eso puede servir para comprender los orígenes de los seres humanos, pero no tiene relevancia ética en cuanto a qué deberíamos comer hoy", apuntó y finalizó: "Sería un mundo mejor si consumiéramos carne de plantas o carne cultivada".

Leé acá la entrevista completa