Nielsen, sobre el acuerdo con el FMI: "Está mal lo que se hizo, pero es solucionable"

El economista Guillermo Nielsen, referente económico de Alberto Fernández, brindó un reportaje a Jorge Fontevecchia que se podrá ver completo por Net TV este domingo a las 22. En este tramo de la nota, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y también al préstamo del FMI a la Argentina.

-Vuelvo con la pregunta. ¿Cuál es tu opinión de cómo terminó resultando el tratado? ¿Estás optimista?

-El tratado no terminó. Creo que se explicó muy mal, se manejó pésimo. Lo que hubiese correspondido es una cosa mas de Estado y menos triunfalista, electoralista. Como que Astro Boy levantó el teléfono y entonces como es él le dieron el acuerdo. El acuerdo es una resultante de una situación política muy peculiar, especialmente en España. Un momento de crisis en España, en donde no se termina de ver el rumbo en muchos aspectos, están con elecciones anticipadas por ejemplo, y esto le dio un oxígeno a (Pedro) Sánchez, por lo menos en los medios empresarios, que se lo ve como que se abre una frontera. En Argentina, en lugar de hacer una cosa tan de zócalo, como es adjudicarse la totalidad de un proceso como este, me parece que lo que correspondía era llamar a todos los presidentes que impulsaron esto a lo largo de los años y lo mantuvieron vivo. Especialmente a Carlos Menem, que todavía está y es senador además. Y anunciarlo como una política de Estado, no una cosa de chiquitaje si querés.

-¿Es parte de la grieta?

-No es que sea parte de la grieta. Ojalá no, quiero pensar que no. Acá nos manejamos con hechos históricos y Cristina Kirchner pidió por este acuerdo en su momento como también pidió por este acuerdo Néstor Kichner.

-¿Porque parte del kirchnerismo sale a criticar el acuerdo?

-No te podría decir porque salen a criticarlo. Me parece que también por un costado de politiquería. Acá hubo politiquería de los dos lados pero empezó por el gobierno. El gran responsable es el que anuncia y lo anuncia como que Astro Boy habló por teléfono y entonces como es él, este acuerdo que durante 30 años no salio, salió. No, no va eso. Las cuestiones de Estado se tienen que manejar como cuestiones de Estado. No como cuestiones de Gobierno.

-Vuelvo a la pregunta de fondo. ¿Te parece importante para la Argentina?

-Muy importante. Soy muy optimista y me parece muy importante. Te aclaro como empecé mi respuesta. Lo que hay es un inicio de negociaciones que van a llevar dos años. El próximo gobierno, cualquiera que sea su signo, va a tener que negociar los detalles de esto. Y va a tener que haber gente que sepa de esto. No es para cualquiera. Europa tiene una gimnasia de negociación por un lado y de adaptación por otro de sectores industriales, de actividad, a las nuevas condiciones competitivas que van a resultar de los acuerdos. Argentina no tiene ninguna de las dos cosas. Sí tiene alguna gente en la Cancillería que supo negociar esto y llevarlo a buen puerto. Pero esto es el comienzo de algo, no el fin de algo. Hay grandes lecciones en la economía. Una muy clara es la conveniencia del comercio internacional y especialmente del comercio internacional entre desiguales con precios relativos distintos. Te doy un contra ejemplo que me parece que es adecuado para esto. ¿Cuál es la queja cubana? No podemos comerciar con Estados Unidos porque tenemos el bloqueo. Dejá de lado si es cierto o no, dejalo de lado. Yo creo que en parte no es cierto y en parte sí. Pero una economía pequeña como Cuba, socialista, de los últimas que quedan, está diciendo todo el tiempo desde hace muchísimos años que uno de sus dramas es no poder comerciar con Estados Unidos. Me parece que eso en sí mismo hay que extrapolarlo a esto que estamos viviendo.

-Hay una percepción de que el último kirchnerismo se cerraba al mundo y de que Macri tiene la virtud de haber hecho una política internacional mas aperturista.

-Sí, eso es así.

-¿Él fue el actor mas enérgico para que se lleve adelante este acuerdo?

-No, el mas enérgico es una situación interna europea. Española en particular y con el apoyo de Angela Merkel, eso es fundamental. Macri hizo todo lo que pudo para merecer los elogios internacionales y la movida internacional. Ha tenido muy claro que en esta etapa de la globalización no se puede mirar hacia adentro o tener como ejes los tuyos. El vivir con lo nuestro ya fue. La sociedad argentina tiene otras expectativas distintas a las que tenia con Cristina. La Argentina de hoy es totalmente distinta a otras experiencias. No podemos inferir cosas ni del 2002 ni del 2005, olvidate. Cada situación tiene sus peculiaridades. Macri tuvo la extrema suerte de que Donald Trump fuese el presidente de Estados Unidos, algo que los principales analistas no lo veían venir.

-¿Vos lo decís por su relación personal?

-Claro.

-¿Por qué en otros sentidos fue víctima de Donald Trump?

-En las relaciones siempre hay aspectos positivos y aspectos negativos. En todo.

-Vos negociaste dos veces con el FMI, primero con Duhalde y luego con Néstor Kirchner.

-Y negociamos bien. Creció la economía, no es esto, no fue esto, sino que hicimos dos acuerdos con el Fondo y fueron con crecimiento fuerte de la economía

-¿Y que habría que renegociar con el Fondo en 2020?

-Creo que el problema con el Fondo, y me voy un poco a lo técnico... el esquema que usaron fue un esquema de emergencia del Fondo que se llama stand by. Los stand by se repagan en el plazo mas corto porque son asistencia por problema de sector externo. Acá tuvieron que forzar tanto la mano que fue el stand by récord. ¿Por qué fue récord? Por la irresponsabilidad del gobierno de Macri de un endeudamiento de corto plazo, de un endeudamiento con capital caliente, con 'hot money', hacer el 'carry trade'. La base del problema es ese error. Fue un error que se está repitiendo.

-¿Se tomó deuda de corto plazo?

-Se entró con una fantasía. Para empezar, absoluta libertad del movimiento de capitales. Vos podés exportar y si querés no declarar los dólares no los liquidás en el mercado durante ocho años. Eso no existe. Eso existe solamente en el G7 y en algunos pocos países. Es una fantasía. Es un dogma y es un problema que tenemos en Argentina, la falta de practicidad al momento de hacer política económica. Se baja con cuestiones dogmáticas, ideológicas, sea Kicillof de un lado o sea Federico Sturzenegger del otro. Van libérrimos. Hubo un ingreso de capitales que en cuanto tocaron el silbato que se venia un aumento de tasas en Estados Unidos salieron todos corriendo. El agujero financiero que quedó fue demasiado grande, hubo que hacer un récord de préstamo a la Argentina para que esto mas o menos... Voy a tu pregunta, ¿Qué es es lo que hay que renegociar? Señores, esto el Fondo lo sabe. Los funcionarios del Fondo lo saben. No estoy hablando en el aire y porque se me ocurre a mi, no. Acá hay vencimientos, en particular 2021 y 2022, que están fuera de la realidad económica de Argentina, que viene de que Argentina cuando contrae las deudas que contrae y atrae carry trade con Federico Sturzenegger al frente del Banco Central comete un exceso. Ese exceso nos lleva a que ahora la asistencia del Fondo haya sido récord y que lo que hay que pagar no se pueda pagar en los términos pactados. No es dramático esto. Esto se negocia. Es una negociación. Hay que distinguir dos cosas. ¿La imposibilidad de pago qué quiere decir? Cuando la matemática financiera no te da. Argentina no puede hacer frente a todos los vencimientos que tiene de deuda privada, mas 22 mil millones con el Fondo. No puede. Esto lo entiende todo el mundo, ante todo los funcionarios del Fondo con los que hay que negociar. Eso se negociará. ¿Está mal lo que se hizo? Está mal, pero es solucionable.

Leé la entrevista acompleta haciendo click acá