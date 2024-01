Una mujer fue asesinada en la noche de este jueves 25 de enero de un disparo en el pecho. Los delincuentes intentaron robarle su auto cuando estaba por ingresar a su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Al momento del hecho, su hija de 15 años se encontraba dentro del vehículo y fue testigo del crimen.

La víctima fue identificada como María Arias, de 50 años, quien llegó a su domicilio en el cruce de las calles San Nicolás y Salcedo, a bordo de un Volkswagen Surán blanco. En ese momento, fue sorprendida por cuatro hombres que la abordaron metros antes de ingresar.

Los ladrones descendieron de un automóvil negro y a punta de pistola las amenazaron para obligarlas que bajaran del vehículo. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación se descontroló.

Según informaron fuentes de la investigación que reconstruyeron la secuencia, la víctima habría tardado en sacarse el cinturón de seguridad. En ese momento, uno de los delincuentes se habría impacientado y le efectuó dos disparos, uno de los cuales le impactó en el tórax y le provocó la muerte en el acto.

La mujer se desplomó y quedó sujeta por el cinturón de seguridad y con las manos en el volante Toda la escena ocurrió ante la mirada de su hija, que estaba sentada en el asiento del acompañante y resultó ilesa, pero las autoridades comunicaron que continúa en shock luego del hecho.

Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar del crimen junto a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para asistirlas. Uno de los doctores constató que en ese momento Arias ya no presentaba signos vitales.

Crimen en Castelar: "Escuché sus gritos desgarradores"

Una vecina de la mujer de 50 años, llamada Priscilla, dialogó con el canal TN y comentó que escuchó dos detonaciones durante la noche y pensó que se trataba de "petardos o pirotecnia". "Mis perros estaban como locos, y yo estaba tratando de hacer dormir a mi bebé. Salí a ver lo que estaba pasando y vi patrulleros que cortaban la calle", explicó.

"Un vecino me contó que le habían disparado a una mujer para robarle", continuó diciendo. "No sabía que su hija estaba con ella y me dijo que lograron salir corriendo para pedir ayuda y que los ladrones se fueron. Le dispararon y dejaron el auto ahí”, indicó.

Sobre el estado de la menor de edad, reveló: “Me quedé un rato y escuché cuando le estaban diciendo a su hija que su madre había fallecido. Escuché sus gritos desgarradores, realmente fue horrible".

El caso quedó en manos de la fiscalía a cargo del Dr. Matias Rapazzo de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Morón. El funcionario dispuso la intervención en el lugar de la Policía Científica, con el fin de recopilar evidencias y solicitó que se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido de los asesinos.

