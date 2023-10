Crimen de un empresario español en Caballito: "El Carnicero" confesó que participó pero culpó al yerno

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó un segundo juicio por el homicidio de Roberto Fernández Montes, el empresario español asesinado en 2017 y cuyo cuerpo apareció carbonizado y seccionado. En ese marco, Pedro Ramón Fernández Torres, alias "El Carnicero", confesó que participó del hecho pero afirmó que fue el ex yerno de la víctima quien lo asesinó.

Así lo explicó el acusado en el primer día del juicio oral en el que está imputado coautor de un homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, con una pena de prisión perpetua. "El Carnicero" quedó filmado por las cámaras del edificio cuando bajaba el cadáver envuelto en una frazada por el ascensor; luego estuvo cinco años prófugo hasta que fue detenido en la ciudad de Concepción, en Paraguay.

Roberto Fernández Montes, empresario asesinado en 2017.

Crimen del empresario español: los familiares siguen pidiendo que se continue con la búsqueda de los cómplices del asesinato

El ciudadano paraguayo de 57 años subrayó que estuvo en el momento del crimen pero fue Santiago Corona, esposo de la hija de la víctima, quien lo asesinó en su departamento en el barrio porteño de Caballito.

"Estoy muy arrepentido por haber estado ahí, porque este hombre me engañó y yo, por querer salir adelante, me equivoqué. Iba a ser un robo", declaró Fernández Torres ante los jueces Cintia Oberlander, Alejandro Nocetti y Juan Manuel Grangeat.

"Yo sé que una vida no va a volver, lamento mucho por las hijas de la víctima porque yo tengo hijas", continuó diciendo el imputado, al mismo tiempo que reveló que Corona lo había amenazado con matarlas.

El testimonio de "El Carnicero"

En su declaración durante casi una hora y media frente al Tribunal, el hombre dijo que el motivo del crimen fue económico porque "necesitaba un préstamo de 50.000 pesos" para ponerse su propia carnicería. En ese contexto, un amigo -que fue detenido de manera preliminar en la causa y luego liberado- le presentó a Corona para que le prestara el dinero.

Fernández Torres contó que el yerno del empresario español le regaló 5.000 pesos y luego le pidió "su ayuda" para "hacer plata fácil" y entrar a robar a la casa de su suegro donde había "200.000 dólares en una caja fuerte". "Algo que era mentira", insistió el imputado.

Pedro Ramón Fernández Torres, alias "El Carnicero".

Acorde a su relato, aquel 21 de enero de 2017 en el edificio de la calle Aranguren 36 de Caballito sorprendió al empresario antes de ingresar a su domicilio del quinto piso y le "apoyó un celular en la espalda" haciéndole creer que era un arma. Como la víctima se mareó, decidió no atarlo con presintos -como habían planeado inicialmente- y lo encerró en "un cuarto de escobas".

Cuando Corona llegó al lugar lo cuestionó por no haber atado a su suegro y le informó que mientras él iba a abrir la caja de seguridad, se fuera a revisar el dormitorio de su cuñada a ver si encontraba "joyas y dólares".

Además, contó que el hombre le había asegurado que se moviera tranquilo porque "las cámaras de seguridad no funcionaban", lo cual era erróneo, ya que esas imágenes fueron claves para el desarrollo de la causa.

"Lo agarró arrodillado y lo acuchilló"

En otro tramo de su testimonio, el ciudadano paraguayo le dijo a los jueces que vio con sus propios ojos cómo Corona asesinaba con un cuchillo a Fernández Montes. "Escucho unos gemidos. Me asomo al pasillo, no veo nada. Escucho como una pelea, después lo veo a él con un cuchillo".

"Lo agarró cuando estaba arrodillado y lo acuchilló, lo estaba acuchillando. Le digo 'qué te pasó', voy como para acercarme y me apunta. Y me dice: 'Andate de acá, andá a la otra pieza a agarrar la plata que está ahí'", añadió.

En ese momento lo amenazó y exclamó: "Vamos a sacar este cuerpo de acá porque la hija está por venir y no sé si la mato también", en referencia Giselle Fernández, hermana mayor de Natalia, quien era su esposa. Días más tarde, el cadáver apareció en Cañuelas completamente carbonizado y seccionado en dos partes.

Corona ya fue condenado en 2017, mismo año del crimen, a la pena de prisión perpetua luego de que las cámaras de vigilancia del inmueble donde vivía la víctima mostraran el momento en el que los hombres salieron del ascensor con el cuerpo envuelto a un cubrecama.

Natalia Montes expresó la necesidad de que el tribunal también le otorgue la máxima pena a Fernández Torres. "Todos estos años como hija, me planteaba qué es perpetua, porque en este país perpetua son 35 años de los cuales podés ir apelando. Perpetuo es mi dolor, el de mis hijos ante toda esta bestialidad. Perpetua es la muerte de mi padre".

"Como hija y ser humano, no puedo entender ni perdonar. Me aferro a la justicia divina y de ella nadie va a poder escapar. Estas personas no merecen salir nunca más”, cerró.

FP / ds