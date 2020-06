Cayó la banda de Baby: dólares, autos de alta gama y una vida de lujos

Era una organización con división de tareas y roles marcados. Elegían a las víctimas por el poder adquisitivo e ingresaban a sus casas para robarles, después lavaban el dinero en circuitos legales. Su líder salió de Villa Palito, en la localidad bonaerense de San Justo, pero hoy su realidad es muy distinta. Vivía en una gran casa de Ramos Mejía con importantes medidas de seguridad. En los distintos operativos, la policía secuestró más de un millón de pesos, dólares y autos de alta gama.

Baby es uno de los apodos que usaba el líder de la organización. Es de nacionalidad paraguaya y fue detenido en las últimas horas en su gran casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. “Policía, policía”, gritaron los efectivos pertenecientes al Departamento de Casos Especiales cuando ingresaron a la propiedad. Allí fue detenido Amado “Baby” Adorno Giménez.

“Los miembros de la organización vivían en Villa Palito, pero ahora están muy lejos de esa realidad”, contó a PERFIL una fuente policial que participó de la investigación. Baby fue detenido en uno de los 28 allanamientos que realizó la Policía Bonaerense en diversas localidades del partido de La Matanza, en Morón y en la ciudad de Buenos Aires. En total, fueron detenidos ocho hombres y una mujer.

La casa de Baby no era una más de la zona ya que estaba fuertemente controlada. Contaba con cámaras de seguridad, cerco perimetral y hasta puertas blindadas. “Tenía una alta calidad de vida”, destacaron las fuentes. Y quedó en evidencia en lo secuestrado en los distintos allanamientos: autos de alta gama como un BMW, un Mercedes Benz, motos de agua y cuatriciclos.

Uno de los autos secuestrados en poder de la banda.

Para los investigadores, Baby era el líder de la organización criminal que contaba con otras tres patas: la operativa, la de informantes y los testaferros. Los detenidos cometían entraderas y escruches, y se sospecha que también tenían vínculos con el narcotráfico.

Baby era quien recibía la información, impartía las órdenes al resto de sus secuaces y quien seleccionaba los lugares donde se cometerían las entraderas. Mientras que los que conformaban la pata operativa eran los que efectuaban los robos. “Todos chicos atléticos y ágiles para correr”, describió una de las fuentes consultadas.

Este grupo estaba integrado por Cristian R., Ezequiel R., Lucas V. (y otros dos prófugos que no fueron notificados para no entorpecer la investigación) que eran los encargados de entrar a robar a las casas cuando sus moradores no estaban (escruches) o realizar entraderas.

El dinero obtenido en los atracos lo lavaban a través de testaferros, que tenían negocios de venta de automóviles, boliches bailables y agencias de turismo, según informaron fuentes policiales. Ariel P. e Iván M. fueron detenidos como testaferros de la banda y según los investigadores, también se desempeñaban como Relacionistas Públicos.

Ademas, la banda utilizaba una agencia de turismo para seleccionar a las futuras víctimas de los robos. “Primero se ganaban la confianza de los clientes para obtener datos esenciales, como la tenencia de ahorros para concretar un viaje y luego perpetraban el robo”, explicó un funcionario policial a cargo de la pesquisa.

Como captadora, también se destaca la figura de la única mujer detenida hasta el momento: Victoria B. Era promotora de boliches y los investigadores creen que además brindaba información sobre potenciales víctimas.

A su vez, el líder tenía a dos hombres Claudio “El Portugués” D.R.F. y Ariel “Ari” S., que lo asesoraban para introducir el dinero recaudado en negocios legales. Además contaban con cuevas financieras para cambiar dólares y la agencia de viajes.

Operativo. Los implicados, todos oriundos de Villa Palito (uno de los barrios populares más grandes de la Matanza), fueron aprehendidos por personal perteneciente al Departamento de Casos Especiales de la mencionada fuerza, tras múltiples allanamientos y una importante investigación que contempló escuchas telefónicas, toma de placas fotográficas, filmaciones y vigilancia encubierta.

En los operativos, los uniformados secuestraron $ 1.300.000 pesos, alrededor de 30 mil dólares, varios vehículos de alta gama (entre ellos, dos camionetas Toyota SW4, una camioneta Jeep, un VW Scirocco, un BMW, y un Mercedes Benz), una moto de agua, una motocicleta, un cuatriciclo, 23 televisores LCD, 10 celulares, 10 handys, dos cámaras de fotos, equipos de sonido, cinco notebooks, dos DVR y una Play Station 4.

A la organización le adjudican robos en todo el conurbano y en el interior de la provincia. La tienen acreditada en seis robos, pero creen que “son muchísimos más”.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez bajo la causa caratulada “asociación ilícita y lavado de activos”.

MC