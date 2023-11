"¿No escuchó a Milei? El peso es excremento": la justificación de un narco enjuiciado por operaciones en dólares

Comenzó el tercer juicio por narcotráfico contra Julio Andrés Rodríguez Granthon por la causa iniciada con el operativo “Cuevas Blancas”, en la que cayó el extitular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, quien manejaba una cueva financiera en la ciudad santafesina. Al ser consultado este lunes sobre el motivo de sus compras de dólares en ese sitio, Rodríguez Granthon sorprendió citando al candidato presidencial libertario: “¿Usted no escuchó lo que dijo Milei? El peso argentino es excremento”.

El joven piloto comercial peruano, que ya cuenta con dos condenas por venta de droga y permanece preso en Ezeiza, se presentó a la primera jornada del juicio en el que se lo acusa de haber liderado una estructura que comerció estupefacientes en la zona oeste de Rosario y cambió la recaudación de los búnkeres a dólares en una cueva situada en el centro, que operaba Gustavo Pedro Shanahan, actualmente con prisión domiciliaria.

Al explicar esas operaciones, Rodríguez Granthon citó a Javier Milei: “¿Usted no escuchó lo que dijo Milei? El peso argentino es excremento, cualquiera con dos dedos de frente ahorra en dólares”, sostuvo en referencia a las declaraciones del presidenciable en radio Mitre el 9 de octubre, cuando exclamó: “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”.

Además, según se comprobó en la investigación, el financista cobraba un 2% de diferencial sobre el valor del dólar blue porque sabía que el dinero provenía del narcotráfico y la operación representaba un mayor riesgo. Rodríguez Granthon explicó que ese plus se pagaba porque en el intercambio él entregaba cheques "a 45 días". “¿De qué operación aparecían esos cheques?”, le preguntó el fiscal de juicio Federico Reynares Solari, a lo que el imputado respondió: “Eso sería materia de investigación de ustedes. No eran billetes. Lo dejo a tu criterio”. El fiscal ironizó: “Como Karina Jelinek, lo dejás a mi criterio".

La circunstancia del juicio y los reclamos del imputado

Rodríguez Granthon, de 30 años, contó que actualmente tiene cuatro hijos, tres de ellos con una expareja y un bebé con su última novia. Al responder preguntas de protocolo del tribunal, afirmó no tener dinero para la manutención de sus primeros tres hijos: "No puedo ayudarlos económicamente por mi situación", estableció y detalló: "La estadía acá te hacer perder muchas cosas".

Por otra parte, el acusado denunció que las condiciones de su detención en Ezeiza son “inhumanas”, dado que comparte pabellón con los condenados narcotraficantes Alan Funes y René Ungaro, con quienes mantiene una presunta rivalidad, por lo que podría correr riesgo su integridad física.

Granthon, además, dijo que le “arman causa tras causa” y que todo lo que dice en sus conversaciones telefónicas privadas “lo vinculan con droga”. “Que la fiscalía termine con esto, es una burla lo que está haciendo. A mí me condena la prensa, las notas periodísticas, pero no porque tengan algo en mi contra. Quiero reinsertarme en la sociedad”, solicitó.

La investigación comenzó en un búnker de Villa Banana, con la mira puesta en Rodríguez Ganthon. La operación devino también en la detención de Shanahan, un financista que fue socio y declaró en España que lavaba plata del hijo del expresidente de la Generalitat de Catalunia Jordi Pujol. La empresa criminal tenía bases rotativas en departamentos de alquiler temporario y hacía el cambio de monedas en la cueva de Shanahan, donde la policía Federal secuestró 34 millones de pesos y 30 mil dólares.

Además del Rodríguez Granthon y Shanahan también están sentados en el banquillo Juan Román González, de 23 años; Richard Galeano Vázquez, de 28; Néstor Alfredo Ciotti, de 48; Alfonso Sebastián Sciortino, de 42; Gustavo Báez Aguilar, de 30, y Alexis Manzo, de 29, quienes fueron procesados bajo la figura de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio agravado por haber sido cometido de manera organizada y con la participación de más de tres personas.

