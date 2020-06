Alberto Fernández anuncia este jueves la vuelta a la "cuarentena estricta"

No será un regreso a fase 1, pero tendrá restricciones similares. El presidente Alberto Fernández anunciará este jueves 25 de junio por la noche, desde la Residencia de Olivos, la extensión de "una cuarentena estricta" en el AMBA que dure 15 días, con "el objetivo de vaciar camas" de terapia intensiva ante la pandemia del coronavirus. El jefe de Estado busca de esta forma "contener" la situación y "recuperar camas", por lo que decidió que "se vuelve hacia atrás" en el Área Metropolitana.

Antes del anuncio, el mandatario volverá a reunirse en Olivos "cerca de las 17" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "ultimar los detalles" del anuncio de extensión de cuarentena que realizarán esta misma noche.

"Estamos yendo al pico, estamos viendo el iceberg. El objetivo es vaciar y recuperar camas de terapia intensiva, por eso se vuelve hacia atrás por 10 o 15 días. Hay que contener la situación porque viene el pico de frío y puede haber falta de camas", resaltaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. En ese marco, indicaron que durante la nueva cuarentena "continuarán abiertos los negocios de cercanía", y se implementarán "estrictos controles" en el transporte público, tanto "de Provincia hacia Capital como viceversa".

Habrá una cuarentena restrictiva de 15 días para el AMBA

Sobre las salidas recreativas en la Ciudad, fuentes oficiales afirmaron que no pueden "obligar a (Rodríguez) Larreta a que las suspenda, pero sí le pedirán que sean "acotadas" y "sin running". "Larreta quiere llegar más a la punta del iceberg y Alberto (Fernández) le dijo 'No me quiero acercar tanto'", relataron allegados al Presidente respecto al "tiempo" que el Gobierno tiene para volver atrás en las aperturas de actividades.

Por último, afirmaron que "se tendrán que endurecer las medidas de aislamiento porque la situación va a empeorar en los próximos días", por lo que "hasta último momento se analizarán todas las variables".

Los números de infectados de coronavirus del lunes pasado generaron mayor preocupación de la que el Gobierno nacional venía teniendo y por eso Alberto Fernández ya no duda de que las mayores restricciones del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires tienen que comenzar el próximo 29 de junio.

En algunos lugares del AMBA el 60% de las camas de terapia intensiva están ocupadas

En un nuevo encuentro que tendrá con el Presidente propondrá que solo quede abierta la producción industrial. Con los números de infectados, fallecidos y ocupación de camas de esta semana, este jueves se terminará de delinear la metodología de la marcha atrás y el anuncio final junto a Kicillof y a Larreta. El objetivo del Presidente es que los negocios de cercanía puedan seguir funcionando. "Esto va a terminar de depender de la cifra de contagios que tengamos los próximos tres días, si se dispara mucho ya no vamos a poder sostener eso tampoco", detallaron en la Casa Rosada días atrás a PERFIL.

En el Gobierno solo quieren que haya circulación de trabajadores esenciales, por lo que todas las actividades que fueron exceptuadas hasta ahora, caerían por al menos 15 días. Este nuevo anuncio comprenderá a Capital Federal y a los 40 distritos de la provincia de Buenos Aires que van desde Campana a La Plata y desde el Río de La Plata hasta la Ruta Provincial 6. En estos más de 13 mil kilómetros cuadrados se concentran cerca de 15 millones de habitantes y es en donde el coronavirus golpea más fuerte.

