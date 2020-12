En el primer aniversario del inicio de su Gobierno, el presidente Alberto Fernández hizo un balance de su gestión en el que admitió que "no hizo todo lo que se esperaba" por las complicaciones que generaron la pandemia de coronavirus y la consiguiente crisis económica. Sin embargo, destacó que llevó adelante "lo que no podía esperar" y llamó a reconstruir "la Argentina entre todos y todas".

Así lo afirma el jefe de Estado en el video que publicó en sus redes sociales este jueves 10 de diciembre, a un año de su asunción. "Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso, no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas", escribió el primer mandatario, tomando algunos de los conceptos que surgen del spot.

Durante el video, de 59 segundos, Alberto Fernández repasa las acciones de su gobierno durante la pandemia. "Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas logramos el tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal", sostiene el presidente.

"Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber sino crecer, pero con la gente adentro", agrega el mensaje. "Por eso este año unidos empezamos a escribir el diario de la reconstrucción de la Argentina y de lo que queremos ser como país", concluye el spot.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2020

El balance se publicó horas antes de un anuncio que el presidente tiene previsto realizar, este jueves al mediodía, junto a su ministro de Salud, Ginés González García, en el que se esperan novedades sobre el operativo de vacunación contra el coronavirus, enfocado en la vacuna rusa Sputnik-V.

Respuesta a la oposición

El frente opositor Juntos por el Cambio hizo este martes un balance negativo del primer año de gestión de Fernández, en el que reprochó las "falsas promesas" del mandatario, la "clara ausencia de un plan de gobierno", y la "prolongación indefinida de la cuarentena con resultados desastrosos", entre otros puntos.

El propio jefe de Estado respondió a las críticas este miércoles, durante un acto de inauguración de obras desde el Museo del Bicentenario. "Nosotros estamos reconstruyendo un país que destruyeron otros. Ellos se olvidaron, esperemos que el pueblo argentino no", sostuvo, en clara alusión a la gestión de Mauricio Macri.

"Nunca cambiamos el cálculo de la inflación, nunca cambiamos un presupuesto a 7 días de presentarlo. Estamos cumpliendo con nuestras promesas, sin declaraciones altisonantes", agregó Fernández. Mal que le pese a muchos, el Estado va a estar presente. Cuando el Estado estuvo ausente, unos pocos pícaros se llevaron la alegría de los argentinos", completó.

Horas después, la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió su propio balance, a través de una carta abierta en la que destacó la labor legislativa realizada pese a las limitaciones por el COVID-19. En su misiva, la titular del Senado cargó contra el Poder Judicial, el cual es "ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios" y "dirigió el proceso de lawfare" contra los funcionarios de su gobierno y contra ella misma.

