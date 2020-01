Alberto Fernández enviará el pliego para que Rafecas sea el jefe de los fiscales

View this post on Instagram

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la postulación oficial de mi candidatura para cubrir el cargo vacante de Procurador General de la Nación, propuesta que el propio Sr. Presidente @alferdezok me hizo personalmente hace dia semanas y que acepté muy honrado! Se abre ahora el plazo de ley para formular adhesiones o impugnaciones al candidato, tras lo cual el PEN, ya en febrero, estará en condiciones de enviar el pliego al Honorable Senado de la Nación para su consideración, conforme lo establece la Constitución Nacional. Así hemos arrancado el primer día hábil del año... !!!