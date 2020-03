Cada día de cuarentena cuesta unos US$ 500 millones del PBI

por Jairo Straccia

Si la campaña #QuedateEnCasa no convence o si el despliegue policíaco sanitario del Gobierno no atemoriza; los que estén buscando una razón de peso para cumplir la cuarentena de manera que la expansión del coronavirus se controle lo antes posible tienen un motivo económico: cada día hábil del aislamiento social preventivo obligatorio cuesta unos $ 34 mil millones, más de US$ 500 millones al tipo de cambio oficial.

Así surge del ejercicio de simulación del impacto económico de las medidas adoptadas por el Gobierno ante la pandemia que hizo la consultora EcoGo, que conduce la economista Marina Dal Poggetto, y cuyo adelanto PERFIL publica en exclusiva. Si bien se trata de un pronóstico rápido en plena incertidumbre, el trabajo se llevó a cabo con una estimación del costo “en términos de actividad sector por sector”, suponiendo en cada caso un porcentaje de caída que va desde el 30% para el rubro del transporte y comunicaciones, otro tanto para el agro, hasta un 70% en comercio, un 80% en construcción y un derrumbe del 95% para el rubro de hoteles y restaurantes, tomando un ponderado diario

Aún cuando aclara que puede haber efectos cruzados y otros impactos que condicionen los pronósticos, el trabajo incluye dos estimaciones de costo diario en términos del Producto Bruto Interno. Una, para el caso de que sólo hubiera habido un plan de “distanciamiento social” como el que se aplicó hasta la semana pasada, con suspensión de actividades públicas y restricciones en rubros de entretenimientos y ocio, y otro calculando una cuarentena obligatoria como la que ya está en marcha. Con esa matriz, EcoGo pronostica un costo del 0,046% del PBI por cada día de distanciamiento social, esto es $ 14 mil millones, que llega hasta el 0,11% del PBI con el aislamiento obligatorio vigente desde el viernes pasado, que supone unos $ 34 mil millones diarios.

“Sabemos que las medidas tienen un costo económico, por eso hemos adelantado el feriado del 2 de abril para que el costo sea el menor posible”, admitió el presidente Alberto Fernández al anunciar las medidas, en línea con las que está tomando buena parte del mundo.

Con este cálculo, la consultora prevé un escenario positivo, donde las medidas restrictivas funcionan rápido, y en ese caso habría un costo del orden del 1,11% del PBI en el año, y otro en el que la cuarentena se extiende y llega a tener un impacto negativo de más de 3 puntos del PBI, con una aclaración: el golpe más fuerte se daría en el segundo trimestre, cuando la actividad podría tener un retroceso del 10% si se soluciona el tema de la deuda, o de más del 15% si al coronavirus se le acopla un default. En cualquier caso, los ejercicios incluyen un eventual rebote posterior al golpe más fuerte del orden del 40%.

Soja-crudo. En ese contexto, el shock externo que implica el coronavirus podría tener un sabor mixto para la Argentina, según la mirada de la consultora. La caída del 60% en el precio del petróleo hace que “las señales a la inversión en Vaca Muerta no son creíbles, al menos hasta que el mundo vuelva a estar operativo”. Sin embargo, dado que la Argentina exporta principalmente alimentos, el golpe del cierre de mercados puede ser menor, así como también ayudaría a la Argentina que por ahora la caída del precio de la soja parece haberse estacionado en torno a los US$ 303 la tonelada.

Respecto del plan que lanzó el Gobierno para morigerar los efectos del coronavirus sobre la producción y los ingresos de la población, EcoGo apunta que son “medidas prudentes” desde lo fiscal, y con “poco impacto desde lo efectivo”. El cálculo es que los bonos para jubilados y beneficiarios de planes sociales, más la bonificación de contribuciones patronales implican inyectar unos $ 60 mil millones, a los que se le suman los $ 320 mil millones en créditos blandos al 24% que dispone el Banco Central y otros $ 25 mil millones que podría volcar el Banco Nación, según se informó esta semana.

DS