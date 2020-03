Por el coronavirus, un intendente hace su propio "toque de queda"

por Julian D'Imperio

En el mismo día que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento obligatorio hasta el final de Semana Santa por el coronavirus, el intendente de la localidad bonaerense de Carlos Casares decidió endurecer las medidas en su municipio y decretar una especie de "toque de queda", a raíz de los incumplimientos que se registraron en dicho distrito.

Se trata de Walter Torchio, quien movió los horarios de los comercios indispensables habilitados y dispuso que cerraran desde las 18 para que la gente tenga como límite ese horario para hacer sus compras. Además, para garantizar el cumplimiento, utilizará una sirena que sonará a partir de las 18:30 que avisará a los ciudadanos que ya no pueden salir de sus casas salvo quienes estén exceptuados en el decreto nacional. Similar a un toque de queda, dicho por el propio intendente a PERFIL, aunque no jurídicamente válido como tal, ya que en la reglamentación formal de la norma no usó (y no puede hacerlo) ese término.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró a PERFIL que el toque de queda "no existe en el ordenamiento constitucional argentino" y que si alguien lo resolviera debería recibir las sanciones penales correspondientes.

No obstante, Ricardo Gil Lavedra, también letrado constitucionalista, explicó que en este caso no es un toque de queda, aunque el propio intendente haya usado esas palabras: "Si podés salir si estas autorizado y lo que dispuso es cerrar los comercios en otro horario (algo que puede hacer) impide que salgas con la excusa de comprar. No es un toque de queda". Y aclaró que lo que sí no podría hacer el jefe municipal es prohibir la circulación de aquellos que están autorizados mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Cuáles son las diferencias entre cuarentena, aislamiento, toque de queda y distanciamiento social

Consultado por PERFIL, Torchio aseguró que no es formalmente un toque de queda y que usó esas palabras simbólicas para que todos entendieran el mensaje: "Lo que se realiza es lo mismo que en muchos municipios donde no vemos que el vecino tome la suficiente conciencia sobre lo que implica esta pandemia y es fijar un horario para el cierre de los comercios y un tiempo después se hace sonar una sirena en este caso la de los Bomberos Voluntarios que en nuestros municipios es muy característica y se escucha en toda la ciudad. Eso marca el momento en el cual al estar los comercios cerrados no hay razón para caminar o circular por las calles salvo para la salud, policía, cuidadores de personas mayores o con discapacidad dentro de otros casos que tiene autorización según el DNU del presidente. Sí utilicé de manera simbólica esa definición porque marca claramente algo que la gente registra".

"Es una medida angustiante, uno hubiera preferido no llegar a esto. Pero hemos corroborado, en el transcurso de este tiempo, que mucha gente no cumple con el aislamiento preventivo", había dicho Torchio a Radio Continental. "Esto nos indicó que teníamos que tomar una medida más estricta", agregó. "Esta medida tuvo consenso social y puede ser una solución. La gente debe salir a la calle solo en condiciones estrictamente necesarias".

El coronavirus dispara los toques de queda y estados de excepción en Latinoamérica y el mundo

"Tenemos gente trabajando, gente de la municipalidad, de recolección de residuos, vendedores en los comercios, gente relacionada con el campo que produce alimentos. Pero el que se tiene que quedar en casa, necesitamos que se quede en su casa, para que después rápidamente se pueda reincorporar al trabajo", añadió.

"Los negocios van a cerrar a las 18 horas. Y a esa hora vamos a verificar quiénes están en la calle y los motivos", informó. Hasta hoy el horario de apertura era hasta las 21. "La sirena en nuestra ciudad tiene un significado específico. Va a evitar que la gente ponga excusas para salir", concluyó.

J.D. / C. P.