Dady Brieva: "El peronismo no ha estado a la altura de las circunstancias"

Dady Brieva, actor y conductor de radio, habló sobre los resultados de las PASO de este domingo 12 de septiembre, de los malos números que obtuvo el Gobierno y del desempeño del peronismo en la gestión. Brieva consideró que la fuerza política “no estuvo a la altura de las circunstancias” en materia económica.

“El peronismo no ha estado a la altura de las circunstancias para hacer el bizcochuelo del peronismo que son las necesidades básicas, lo que no entiendo es el tiro en el pie”, dijo el humorista en diálogo con Juan Di Natale por Radio 10.

Dady sostuvo que “al peronismo le piden peronismo, necesidades básicas”. “Somos famosos por eso, como los chalchaleros por cantar folklore. Eso sería bueno que se empiece a hacer”, consideró. El conductor de El Destape Radio, que en reiteradas oportunidades se manifestó a favor del kirchnerismo, planteó que “hay que poner plata, rápido”, aunque agregó: “No sé si con eso alcanza”.

En relación a la posibilidad de que haya cambios en el Gabinete, algo que volvió al centro de la escena al conocerse los datos oficiales el domingo por la noche, Brieva ejemplificó: “Alicia Kirchner cambió todo el gabinete (...) el director técnico tiene que cambiar todos los fines de semana el equipo si es necesario. Hay ministros que no les conozco la voz, son malos, son buenos, pero recuerdo un Gabinete donde estaban Zannini, de Vido, Moreno, Aníbal Fernández, daba otro peso”.

Sobre este último punto, el actor analizó: “Yo no soy Jorge Alemán ni Foster, pero en mi tarea pseudo-periodística hay gente que no conozco, y antes no pasaba”.

Luego de la polémica que se generó por sus dichos sobre el “voto castigo” del Gobierno y la comparación con una metáfora sexual -que fue tildada de “homofóbica”- Brieva explicó: “Yo para los ejemplos tengo cierta poesía, porque titulo. Uno no va a otra opción sexual porque se divorcia, es un ejemplo que di mil veces, no es homofobia”, aseguró.

El conductor de “Volver mejores” había hablado del enojo manifestado por la ciudadanía en torno al peronismo y dijo: "Que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, es algo que me cuesta entender realmente".

En ese sentido, habló de los portales que se hicieron eco de esas declaraciones y criticó que “no les llame la atención que un director conspicuo de cine diga que hay que hacer una limpieza”, en relación a Juan José Campanella, que pidió que dirigentes vayan presos si vuelve a gobernar la oposición.

