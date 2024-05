El abogado de Rafael Di Zeo negó que su cliente haya sido imputado y cuestionó a Patricia Bullrich: "Esto es una caza de brujas"

El abogado de Rafael Di Zeo, Diego Storto, negó que su cliente haya sido imputado en alguna causa y cuestionó a Patricia Bullrich: "Esto es una caza de brujas", aseguró. Sus declaraciones sucedieron luego de que el Ministerio de Seguridad dispusiera aplicar el derecho de admisión por tiempo indeterminado a los hinchas de Boca Juniors que fueron detenidos en Córdoba en la previa del partido contra Estudiantes. La medida alcanzó al líder de la barrabrava del club xeneiza, "La 12", pero para su abogado se trata de una "arbitrariedad" y de un "abuso de poder".

Storto dialogó con Radio Splendid luego de la conferencia de Bullrich. La ministra sostuvo que el derecho de admisión a las canchas de fútbol se aplicará sobre todas las personas que viajaban en el colectivo, incluido Di Zeo, y que les habían encontrado cuatro armas. "Lo que sucedió el otro día es de extrema gravedad", subrayó la funcionaria. Según el abogado del líder de la barra, sin embargo, la decisión tiene "un grave error procesal".

Organizaciones de izquierda protestaron frente a la Quinta de Olivos: hubo tensión con la policía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Hay un dato que nadie lo sabe porque Patricia no lo da a conocer. La fiscalía imputó y notificó a 58 personas, pero a Di Zeo no. Y para mí, si la fiscal no lo imputa en el delito será porque no tiene nada que ver", declaró Storto. Según el abogado, las personas que llevaron las armas se hicieron responsables y su cliente se fue del operativo con el consentimiento de la Policía.

"¿A ustedes les parece que Rafael Di Zeo puede escapar de 200 gendarmes y de un operativo policial?, ¿que se pueda ir por la ruta como dijo la ministra: que se escapó?", se preguntó Storto. Además, cuestionó la imputación: "La jurisprudencia dice que no existe la tenencia compartida de armas de fuego. No le pueden imputar a 58 personas por armas de fuego. El arma es tuya, mía, no es de nadie o se investiga de quién es", insistió.

El Gobierno libertario ya tiene un nombre para el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK)

Storto cuestionó la decisión de aplicarle el derecho de admisión a su cliente por distintos motivos. Por un lado, insistió en que Di Zeo "no fue notificado de ninguna imputación". Por el otro, aseguró que Bullrich "dijo una barbaridad en un abuso de poder total" porque la medida "tiene un máximo legal estipulado en la ley de cuatro años" mientras que la funcionaria dijo que se le iba a aplicar "de por vida".

"La ministra de Seguridad legisló y determinó una conducta, un reproche jurídico que no existe en la ley. Me asombra y me asusta que se mezclen los poderes. La verdad, es una cosa de locos", agregó Storto. El abogado, además, contó que ya hizo una presentación en la Justicia, "a raíz del reguero de polvo periodístico", en la que informó que su cliente está a disposición.

Derecho de admisión para Di Zeo

La decisión del Ministerio de Justicia de aplicar el derecho de admisión a Di Zeo y al resto de los hinchas de Boca que viajaban en el colectivo se publicó esta mañana en el Boletín Oficial. El episodio que derivó en esta decisión ocurrió el martes de la semana pasada en el peaje sobre ruta 9, a la altura de Toledo, en Córdoba.

El Gobierno le respondió a los gremios que amenazaron a los senadores que voten a favor de la Ley Bases: "No vamos a ceder"

Di Zeo y el resto de los hinchas viajaban en un colectivo para asistir a la semifinales de la Copa de la Liga. En un peaje, efectivos de la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional encontraron al menos cuatro armas escondidas debajo de los asientos, en paneles lumínicos y envueltas en prendas de vestir en el piso. Los efectivos se comunicaron con la fiscalía y el caso quedó caratulado como "Tenencia ilegal de armas de fuego con motivo de espectáculo deportivo".

Para Storto, sin embargo, su cliente nada tiene que ver con el episodio. Además, insistió en que hay una intencionalidad por parte de Bullrich "que en campaña coqueteaba y decía 'yo lo voy a encarcelar al delincuente de Di Zeo'" y remarcó que el líder de La 12 fue sobreseído en las dos causas por las que había sido procesado.

GL CP