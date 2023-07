Faltan pocos días para que comience una nueva edición de la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina y en el campo y la política hay expectativa por el discurso de su presidente, Nicolás Pino, en pleno año electoral. En ese contexto afirmó que Sergio Massa "es un tipo muy capaz", dijo que Alberto Fernández se perdió una oportunidad y que Cristina Kirchner "no supo construir" una relación con el sector.

La 135° Exposición Rural se llevará a cabo del 20 al 30 de julio en el predio de Palermo. El campo volverá a la ciudad y se espera un discurso con el enfoque puesto "hacia adelante" de parte del presidente de la entidad. "Están invitados el presidente, los ministros, todo el arco político", manifestó Nicolás Pino.

En esa línea, el mensaje estará atravesado por el clima electoral previo a las PASO del 13 de agosto.

Inflación, salarios y empleo

Es por eso que, durante una entrevista, Pino dio su visión acerca de los principales dirigentes políticos de la Argentina, arrancando por Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria y actual ministro de Economía. "Es un tipo muy capaz, muy inteligente. Sabe de lo que habla. Tengo un trato respetuoso, no coincidimos en algunas formas de cómo encarar las cosas pero sí reconoce al campo como un sector competitivo y productivo de la Argentina", dijo.

Qué piensa de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En declaraciones a La Hora del Campo (Radio Continental AM 590), el dirigente agropecuario también fue consultado por su opinión acerca de la figura del presidente Alberto Fernández. Si bien reconoció que "no la tuvo fácil porque tuvimos momentos difíciles como pandemia y guerra", el mandatario "dejó pasar una oportunidad buena".

A su vez, cuando le preguntaron por la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo: "La verdad es que la relación que ella desde su lugar de poder con el sector más productivo de la Argentina no se entiende. No dudo de su inteligencia, pero es una persona que no supo construir con el campo".

Después pasó al sector opositor. Respecto del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Pino destacó que "conoce al sector y ve al campo como el aliado que necesita la Argentina. Es un gran gestionador".

En tanto, respecto de su contendiente Patricia Bullrich, sostuvo: "Es un encanto de persona, hablar con ella es un placer. Ha vivido muchísimas cosas en su trayectoria de vida. Tiene misión clara y visión concreta, le gusta el campo, entiende y se rodea de gente que conoce mucho".

Finalmente, sobre Javier Milei, precandidato de La Libertad Avanza, lo definió como "una tromba".

Javier Milei en la Sociedad Rural Argentina.

"Es muy agradable y muy inteligente. Él realmente no había tenido mucho contacto con el sector, nos hemos juntado cuatro o cinco veces ayudándolo a entender por qué lado va la cosa. Es muy inteligente y perceptivo, podes conversar con él", rescató.

Un discurso "a futuro" y los múltiples tipos de cambio

Como se mencionó antes, hay fuerte expectativa por lo que diga Pino en su calidad de presidente de la Sociedad Rural durante el discurso de apertura de la exposición, donde se espera presencia política y donde estará puesto el foco de los medios de comunicación.

"Creemos que hay que hablar mucho de lo que viene. Hay que hablarle a la política y la Argentina hacia adelante. Argentina está en una situación muy sensible y hay que ser muy cuidadosos en qué decir y cómo decirlo", manifestó. Y agregó: "El escenario hacia adelante es espectacular. La política tiene que dejar que los que producimos trabajemos y ocuparse de lo que se tienen que ocupar: que todos cumplamos nuestro rol. De ahí en adelante, el proceso va a ser virtuoso".

Pino optará por esa postura a partir de que "describir lo que nos pasa lo venimos haciendo hace tiempo".

Sin embargo, durante la entrevista no dudó en lanzar una serie de definiciones políticas. Entre ellas criticó la multiplicidad de dólares que existen en la Argentina. "No podés vivir con 18 tipos de cambio. Cuando cruzas a Uruguay el productor recibe los dólares reales. Es imposible no hacer nada con los tipos de cambio", manifestó.

"Es un tema que hay que hablarlo si o si para generar previsibilidad", dijo.