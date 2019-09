Empresas de colectivos anunciaron que por la crisis suspenderán el servicio nocturno

por Julian D'Imperio

Desde el próximo lunes 16 de septiembre, los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires dejarán de funcionar en su servicio nocturno entre las 22 y las 5 horas, tras el anuncio que hizo el presidente de la Asociación Civil de Transporte Automotor, José Troilo, por la grave situación "económica y financiera" de las empresas encargadas de brindar el servicio.

"Ante el grave deterioro de la situación económica que enfrentan las empresas de transporte público de pasajeros por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires, las entidades empresarias del sector han decidido en forma conjunta iniciar un proceso de racionalización de servicios, consistente en reducir y cancelar algunas prestaciones para atender adecuadamente los servicios en los horarios de mayor necesidad", dijo a PERFIL Troilo.

A su vez, Troilo señaló que también se suspenderán por completo los servicios de colectivos durante los domingos y feriados: "Suspenderemos los servicios de 0 a 24 hs. los días domingos y feriados, a partir del domingo 15 de septiembre próximo, además de cancelar la operación de los servicios nocturnos todos los días entre las 22:00 y las 05:00 horas".

"Pedimos disculpas a los usuarios pero es la única manera de poder continuar con la normal operación de las empresas en los días y horarios de mayor demanda y mantener la fuente de trabajo de todo el personal empleado", señalaron desde ACTA.

La medida también fue aceptada en conjunto por las otras tres cámaras empresariales restantes de transportes: Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.

Ante la consulta de PERFIL al Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, advirtieron que se trata de una medida "intempestiva" e "ilegal", porque se trata de "un servicio público que tiene la obligación de prestarse las 24 horas, cumplir frecuencias y recorridos".

Además, manifestaron que por el preciso reclamo de las empresas se había fijado una instancia de diálogo con el Gobierno Nacional para el martes 17 de septiembre. "Toman la medida sin instancia de diálogo y además afecta no sólo a los pasajeros sino a los choferes, ya que a menor horario de servicio, menos necesidad de personal y menos las horas extras".

No obstante, Troilo explicó que que la decisión "no es gremial" sino de las empresas y que no afectará a los trabajadores que desarrollan su actividad en ese horario, porque los conductores y mecánicos serán reubicados.

J.D. / C. P.