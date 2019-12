Alberto Fernández: "Vamos a desterrar a los que ganan con la timba financiera"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner tuvieron su primer encuentro con la gente que fue a celebrar la llegada al poder de la fórmula peronista.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

"Esta noche volvemos a celebrar otro día en democracia, otro día en que se pone fin a un tiempo y empieza otro. Un día en que todos disfrutamos de una tarde espléndida con músicos amigos que pusieron alegría a esta jornada única que estamos viviendo. Es una noche espléndida en la que puedo, junto a Cristina, hablarle a ustedes, sobre todo lo que queda por delante y todo lo que está por venir".

"Quisiera darle gracias a Dios porque un día el destino me cruzó en el camino a Néstor Kirchner. Aquella noche en que fui a cenar con Néstor no pensaba que mi vida iba a cambiar como cambió, que se me iban a abrir las puertas para ser protagonista junto con él de la más maravillosa aventura que puede vivir un hombre de la política: sacar del desastre a su pueblo, ponerlo de pie, levantar las banderas del trabajo, de la producción y de la democracia".

"Pero el día aquel que me crucé con Néstor tuve una alegría adicional: ese día también me crucé con Cristina. Por la locura de la Argentina o la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos, sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros. Que nos habíamos distanciado por formas y por modos y que esa distancia que existió solo favoreció que este espacio se divida y que con la división vuelvan a ganar los mismos que siempre ponen obstáculos y piedras para que la Argentina crezca y se desarrolla. Los mismos que aparecen en escena para endeudarnos, para privelegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan, para dejar con hambre a las familias".

Cuando la gente insultó a Macri, Alberto respondió: "No, todo eso a pasó. Hoy, en esta plaza estoy Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos a poner a la Argentina de pie. Al pasado más reciente, simplemente recordémoslo. Tengamos memoria, nosotros aprendimos que con nuestra división ellos se hacen fuertes. Por eso nunca más vamos a dividirnos".

"Aquellos que alguna vez creyeron en esas políticas, espero que hayan entendido cómo funciona eso. Es un sistema político que favorece a unos pocos y castiga a las mayorías populares. Es un sistema que empobrece, que trae miseria, que nos endeuda y nos atrapa indefectiblemente en lo más cruel del sistema financiero internacional".

"Yo les pido que al pasado lo recordemos para no repetirlo. A la meritocracia del individualismo, a la política de salvate vos y que el otro se arregle, vamos a imponerle la solidaridad que siempre nos hizo vivir. Somos un movimiento político que nació para ser solidario con el prójimo".

"Los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en la pobreza, los chicos que no pueden ir al colegio no teman. Ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. Hacia ellos dirigiremos nuestras políticas"

"Vamos a hacer la mejor epopeya que podemos como sociedad: unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de los argentinos. Vamos a poner fin al hambre, que es algo que debe avergonzarnos".

"El Estado debe ordenar políticas que conduzcan a la solución de los problemas. Yo estoy seguro que así como tenemos que resolver problemas en la economía, enfrentar lo que la deuda externa nos depara, preocuparnos por los que están sin trabajo, vamos a empezar a ocuparnos por vivir en una sociedad mejor".

"Quiero que todos me ayuden a que tengamos un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ayudar a los poderosos para perseguir a los opositores. Un sistema judicial que utiliza la prisión preventiva para perseguir operadores. En la Argentina que se viene no se terminaron los operadores judiciales, los operadores de inteligencia, los jueces que se prestan a esos operadores y del linchamiento mediático que todos los días soportamos".

"Vamos a tener que hacerlo entre todos y ustedes me tienen que ayudar"

"Sé que la política es contradicción de intereses y sé a quiénes representamos: a los que padecen, a los que sufren a los que se quedaron sin escuela, a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar la noche. No tenemos dudas dónde tienen que estar puestos nuestros anhelos y nuestros objetivos".

"Vamos a dar vuelta una página más de la historia. Empezaremos a construir un tiempo en el que más importante sea el que produce y el que trabaja. Vamos a desterrar a los que ganan con la timba financiera".

"Lo vamos a hacer todos. Lo voy a hacer con Cristina, con Sergio (Massa), con Máximo (Kirchner), con Wado (De Pedro), con Santiago (Cafiero). Con todos. Y con aquellos que no nos han votado, pero quieren alcanzar ese país en el que yo quiero".

"Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes. Han pasado cuatro años difíciles, para algunos, como para Cristina, más difíciles que para todos. Cuatro años se dijo que no íbamos a volver, pero volvimos y vamos a ser mejores".

Las frases más destacadas de Cristina Kirchner

"¿Se acuerdan de aquella noche maravillosa del 9 de diciembre de 2015 cuando nos despedimos en esta plaza? Aquella noche les dije que los años que habíamos compartido desde 2003 a 2015 no había habido magia. Quiero decirles que estos cuatro años se que han sido, muy duros para tantos y tantas: trabajo, salario, pobreza, el hambre que tanto desvela hoy a quien es nuestro presidente y que debería desvelar a todos los argentinos y las argentinas bien nacidas".

"Quiero decirles que estamos aquí porque no fue tampoco magia, porque hemos unido las voluntades, la de millones que creen que era posible vivir en un país diferente y mejor. Esa voluntad fue ayudada por la memoria, que no es más ni menos que el saber de dónde venimos. También a la voluntad la hemos moldeado con la humildad, para saber que lo colectivo es más importante que lo individual: que los dirigentes deben entender de una buena vez por todas con generosidad y humildad, que no todo empieza y termina en uno. Al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo, no somos individualidades sueltas".

"No soy hipócrita, no lo voy a ser nunca: puedo equivocarme y cometer errores pero saben que digo lo que pienso y hago lo que siento, nunca algo diferente".

"Los pueblos no son zonzos ni tontos, conciben a la lealtad con aquellos dirigentes que sienten que los defienden y los representan. Finalmente, también está el amor. En definitiva, la voluntad, la memoria, el coraje, tienen que tener un objetivo: y es el amor. Algo que siempre nos ha movido a quienes estamos en esta plaza: amor al pueblo, a la patria, a los que sufren, a los jóvenes, de quienes siempre me sentí tan acompañada".

En un mensaje a Alberto Fernández, la vicepresidenta sostuvo: "Presidente, usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios. Ha decidido que a esta plaza a la que habían enrejado, y había generado división, usted ordenó que esas rejas se retiraran. Además, es muy buen augurio el mensaje que dio en la Asamblea Legislativa. Confíe siempre en el pueblo. Confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más leales. No se preocupe por las tapas de un diario, preocúpese por el corazón de los argentinos y ellos siempre estarán con usted".

"Le han dejado tierra arrasada, pero tenga fe en el pueblo, en la historia. La historia siempre la terminan escribiendo más tarde o más temprano los pueblos. Este pueblo maravilloso, convóquelo cada vez que se sienta solo o sienta que los necesitan, siempre van a estar cuando lo llame por causas justas".