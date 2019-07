Identificaron al militante que increpó a Macri: "No me arrepiento de lo que hice"

El 24 de julio, durante la visita del presidente Mauricio Macri a Córdoba y por una falla en la seguridad que lo custodia, un hombre se le acercó en plena calle para increparlo e insultarlo. Ahora, pudieron identificarlo. Se llama Claudio Leonardo Turi, y si bien asistió al acto de Alberto Fernández con Sergio Massa en esa provincia, aclaró que no es kirchnerista. "No me arrepiento de lo que hice", aseguró en declaraciones a un medio local.

Turi “integra una agrupación de Barrio Zumarán, que se hace llamar la Barriada”, señalaron en la Casa Rosada. Pese al hecho, desde Presidencia aseguraron que no se reforzará la custodia del jefe de Estado, según consignó el diario Clarín.

El episodio tuvo lugar en la vereda del restaurante cordobés El Papagayo, donde el mandatario llegó acompañado por su esposa, Juliana Awada, para compartir una cena con el gobernador local Juan Schiaretti. Allí, antes de entrar y en el medio del tumulto que se armo por la llegada del Presidente, Turi se le acercó y le gritó: "Han vaciado el país" y luego, lo insultó: “Hijo de mil puta, la concha de tu madre”. Acto seguido fue apartado rápidamente por los custodios presentes. El momento quedó registrado por videos filmados por los presentes.

Su palabra. Ante la trascendencia de la noticia, Turi habló con la prensa local y aseguró que no se arrepiente de lo que hizo. En diálogo con el programa del periodista Daniel Alassia, de radio Continental Córdoba, dio detalles de lo ocurrido. Además aclaró que no es militante kirchnerista.

"Salíamos de una reunión en la casa de mi hija, bajé y estaba cortada la calle. Estaba el presidente, justo sale el gobernador, me saco una foto, me doy vuelta, y me encuentro con el Presidente, cualquier ciudadano que está viendo la situación en la que está el país, haría lo mismo", comenzó en su descargo.

Para luego, proseguir: "Nosotros estamos trabajando en una asociación sin fines de lucro, para personas en situación de calle, y a media cuadra de donde comía el presidente, se juntan personas en situación de calle y se los lleva. Entre medio de eso, me salió un insulto, y no me arrepiento porque identifica el descontento de la gente, hay un desinterés y una insensibilidad del Gobierno. Fue algo espontáneo. No fue contraproducente, contraproducente es la política del Gobierno. Nosotros somos una asociación".

Consultado acerca de si pertenece a alguna agrupación kirchnerista dado que ha participado de actos de campaña de ese espacio político, Turi lo negó."Eso no quiere decir que sea militante K. Me asocian también a una barriada. ¿Por qué me tienen que calificar esa manera? Somos un grupito sin fines de lucro, hay diversidades de pensamientos políticos", concluyó.

