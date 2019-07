Un juez de la Corte bonaerense se despegó de De Lazzari: "Son opiniones personales"

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Héctor Negri, se sumó a la gobernadora María Eugenia Vidal y cuestionó este lunes los dichos de su par en ese tribunal provincial, Eduardo De Lázzari, respecto de presuntas "causas armadas" en la Justicia, y afirmó que "es muy injusto que se trate a la Justicia de este modo".

Negri, en diálogo con radio Mitre, sostuvo que si bien "el tema es realmente grave, no lo plantearía como un conflicto entre quien ejerce la gobernación de la provincia y el titular de nuestra Suprema Corte: el problema es más complejo; la pregunta sobre cuál versa es si en la república existe una justicia judicial o no".

"Al doctor (De Lázzari) yo lo respeto profundamente, pero está equivocado, pareciera que (como lo plantea, en la justicia se vive) una situación deplorable, que los jueces dictan sentencias sobre bases completamente carentes de solidez, con testigos falsos y causas armadas", agregó.

María Eugenia Vidal admitió el "error" de los aportantes truchos

"Si el panorama fuera como lo describe el colega, realmente es para suicidarse, un país sin justicia judicial no podría ser", dijo el magistrado, y agregó que "he conocido montones de jueces que trabajan cuidadosamente, cuidando la Constitución, y es muy injusto que se trate a la Justicia de este modo".

"Es cierto que la reflexión de De Lazzari coincide" con la de los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner, pero "si es casual o no, no se lo podría decir. Esas declaraciones no son la expresión del cuerpo máximo, sino que son personales; él sabrá por qué las dice y por qué las quiere sostener", sostuvo Negri.

"Yo creo en los jueces y que cada uno está poniendo el máximo de capacidad y honestidad para resolver las causas", finalizó.

De Lazzari difundió el lunes un comunicado para bajarle el tono a las declaraciones divulgadas en los últimos días, en las que hizo referencia a "abusos" en los procesos penales y a "causas armadas".

El texto difundido por la Presidencia del tribunal reseñó que los dichos fueron formulados en un encuentro con más de 100 jueces y dio ejemplos concretos sobre los que se pronunció De Lazzari y las actuaciones judiciales al respecto.

En el texto se explicó que el juez no identificó casos particulares por "la reserva que impone el estado de las actuaciones", pero que una de las situaciones a las que aludió era la del suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y aclaró que todos los hechos referidos fueron denuciados.

El fiscal Juan Ignacio Bidone pidió declarar como "arrepentido" en el caso D'Alessio

El comunicado se conoció luego de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo en un programa de televisión que "si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones está obligado a denunciarlo".

A su vez, el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand se metió en la disputa y exigió que se investiguen las declaraciones del magistrado. En este sentido, pidió que envíen una copia de las declaraciones a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración, "a fin de dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, doctor Héctor Vogliolo".

También tomará intervención la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración para averiguar si algún funcionario o empleado del Ministerio Público provincial tiene conocimiento de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos. En ese expediente interno serán citadas varias de las personas que en estos días respaldaron las palabras del magistrado.

MS/EA