El diputado que tiene coronavirus denunció que lo vigilan con cámaras en la puerta de su casa

Julio Sahad denunció en sus redes sociales la instalación de una cámara que apunta a su vivienda en La Rioja, luego de haber dado positivo Covid-19. El contagio del legislador de Juntos por el Cambio se conoció a fines del mes de junio y provocó el hisopado de otros diputados, ya que había presenciado la última sesión en la Cámara baja. Desde entonces, según relató, se encuentra aislado en un hotel.

"Estoy en el hotel cumpliendo con el aislamiento y haciendo todo lo posible para recuperarme. Me llama mi familia, era tarde, asustados me dicen que había una camioneta instalando una cámara, con una antena, apuntando a la puerta de mi casa. Imaginen mi preocupación, no podía estar con ellos en casa y no entendía bien qué estaba pasando", relató Sahad en sus redes sociales.

CÁMARAS DE PERSECUCIÓN Estoy en el hotel cumpliendo con el aislamiento y haciendo todo lo posible para recuperarme. Me... Publicado por Julio Sahad en Miércoles, 8 de julio de 2020

En un relato que tituló "Cámaras de persecución", el diputado contó que le escribió una carta al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para "pedirle explicaciones, no creo que la prioridad en seguridad de la provincia pase por la puerta de mi casa, ¿cuál es el motivo para su instalación?".

"Aguanto presiones, insultos y escraches constantes, pero no voy a aguantar que se metan con mi familia, que vulneren nuestra privacidad, nuestra paz y busquen perseguirme por solo pensar distinto", agregó.

El Congreso seguirá sesionando virtualmente pero con algunos cambios

Sahad dio positivo de coronavirus del pasado jueves 25 de junio, lo que encendió las alarmas en la Cámara baja, ya que presenció la última la sesión. El propio legislador lo había confirmado a través de sus redes sociales: "Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo".

A raíz de su caso, las autoridades médicas de la Cámara baja recomendaron a 19 diputados y seis empleados que se hicieran el hisopado correspondiente. Además, los jefes de bloque debieron acordar la continuidad de la dinámica de sesiones virtuales, con retoques en aspectos del protocolo para el funcionamiento remoto del cuerpo.

DR/FeL