La ayudita de Aníbal Fernández a Kicillof: "Va a ser un gobernador como hubiera sido yo"

Mientras Axel Kicillof se queja de ser “demonizado” en plena campaña "sucia" electoral, alguien viralizó un video con una entrevista a Aníbal Fernández en afirma que “va a ser el gobernador más parecido a lo que hubiera hecho yo”. La afirmación la pronunció el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner en el programa En el barro, de Edi Zunino, emitido el pasado mes de junio, semanas antes de las PASO.

“El petiso es bravísimo, es un investigador del Conicet, un tipo bien plantado que sabe tomar decisiones", afirmó Fernández, quien en 2015 perdió frente a María Eugenia Vidal la carrera por la gobernación bonaerense. En su opinión, el candidato del Frente de Todos es “lo más parecido a lo que yo hubiera sido como gobernador”.



“Me encanta. La Provincia necesita por Dios que venga un gobernador que la enderece porque hace muchos años que está a los tumbos”, señaló Fernández, quien advirtió que "en algunas cosas” él y Kicillof tienen “cualidades parecidas”. “Va a ser el gobernador más parecido a lo que hubiera hecho yo, si hubiera sido gobernador”, afirmó.

Refiriéndose a una eventual victoria electoral de Alberto Fernández, Aníbal dijo que “en lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar”, aunque advirtió que no está “buscando trabajo”. “A Alberto le dije que me tenga en cuenta para lo que quiera, pero que no le pido nada. Yo estoy. Voy en pijama hasta su casa”, detalló. “Va a ser un gran presidente”, agregó.

