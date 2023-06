La campaña promete nuevos cruces entre el kirchnerismo y el sciolismo

p.v.

La interna de Unión por la Patria arrancó caliente y a la espera de las definiciones electorales que Cristina Kirchner traerá de El Calafate, comenzaron los primeros cruces.

Este viernes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó los cuestionamientos de la Vicepresidenta y afirmó que “si ella tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema”.

“Los que amenazan son los canallas. La señora hace 20 años que me conoce y me ha mandado a hacer todo tipo de trabajo y jamás le dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Yo no soy un canalla. No se lo acepto”, sostuvo el apoderado del sector que impulsa la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

“Lo que yo hice fue advertir de que teníamos que acordar entre nosotros, porque si no voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? “, dijo Aníbal luego de las críticas de Cristina y del comunicado del PJ bonaerense del miércoles que impulsó Máximo Kirchner.

Por su parte Scioli, declaró en una entrevista que le dijo a Bullrich: “Si soy presidente, te voy a necesitar”. La frase cayó mal en el kirchnerismo. La ex diputada, Diana Conti salió con los tapones de punta: “Si tanto te gusta @PatoBullrich, porque no te vas a Juntos, @danielscioli?”, lanzó. La crítica fue retuiteada por la senadora bonaerense, Teresa García.

Queda claro que el cierre de alianzas dejó enconos que exacerbarán los ánimos. En el kirchnerismo insisten con que la candidatura de Scioli es impulsada por el presidente Alberto Fernández.

En el sector referenciado en la Vicepresidenta esperan sus definiciones, las que entienden serán explicitadas el martes próximo, cuando regrese de su estadía en el sur.

Es por ello que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo: “Todos me ponen compitiendo contra Axel Kicillof y yo sigo sosteniendo que hasta que Cristina no se expida, todavía no está claro contra quién va a competir Daniel Scioli y contra quién voy a competir yo en la Provincia”.

Además, insistió en que “las PASO van a potenciar” al oficialismo y destacó: “Cualquiera sea el ganador, va a haber un liderazgo a partir del voto popular”.

“Somos todos parte de un Gobierno que más allá de las complicaciones que lo hizo crujir, ahora tiene que dejar de hacerlo poniendo en la voz del pueblo los candidatos. El peligro del pueblo está en la vereda de enfrente con la Alianza Cambiemos y los libertarios con (Javier) Milei”, agegó la Ministra.

Tolosa Paz, se sintió aludida tras los dichos de Cristina sobre Alicia Kirchner y ayer dijo que “Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor Ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como Ministra casi 20 años después”.

En la trinchera