La Corte se reunió pero sigue sin definir la situación Bertuzzi, Bruglia y Castelli

La Corte Suprema de Justicia se reunió este martes 27 de octubre en su encuentro habitual de acuerdo de cada semana, pero no llegó a una definición todavía sobre la situación de de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, los magistrados trasladados durante el macrismo y que desde el oficialismo consideraron irregulares por no tener la aprobación del Senado de la Nación.

La reunión de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti comenzó cerca de las 11 de la mañana, tuvo una extensión de cerca de una hora, y se realizó de manera virtual, por las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus.

En la reunión se discutió el "per saltum" concedido a los tres jueces pero "no se avanzó" en una postura de consenso que permita dar un fallo sólido, según detalló una fuente del alto tribunal a Télam. Para resolver la cuestión, se necesita el voto concurrente de tres de los cinco integrantes de la Corte, que deben coincidir en la decisión final, aunque no es necesario que compartan los argumentos.

La Corte Suprema puso en pausa los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Las vías posibles son que los jueces vuelvan a sus cargos anteriores al traslado, confirmarlos en sus puestos o una tercera vía: que se queden hasta que se generen los nuevos concursos para cubrir las vacantes. Por lo pronto, los cinco miembros de las Corte volverán a reunirse de manera remota este jueves 28 de octubre.

La Corte admitió el recurso de los magistrados el 29 de septiembre pasado. A poco de cumplirse un mes desde que el máximo tribunal aceptara abrir esa instancia a pedido de los magistrados, aún no hay definiciones para llegar a una postura que debe llevar al menos la firma de tres de sus miembros.

La intervención en la discusión por la validez de los traslados de los jueces durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri fue propiciada por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien convocó a un "acuerdo extraordinario" para discutir los recursos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli.

Corte vs. Gobierno: round definitivo

Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli fueron trasladados en 2017 y 2018 para cubrir vacantes en la Cámara de Apelaciones y al Tribunal Oral Federal 7. La decisión se formalizó por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, sin acuerdo en el Senado. Este año, el Senado decidió revertir los traslados, lo que fue confirmado luego por un decreto del presidente Alberto Fernández.

La Cámara Federal de Casación Penal falló contra los tres magistrados, apoyó las resoluciones del oficialismo y dispuso que Bruglia debía volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de CABA, Bertuzzi al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín. Sin embargo, los traslados quedaron en suspenso cuando la Corte decidió aceptar el per saltum.

