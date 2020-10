Corte vs. Gobierno: round definitivo

La Corte Suprema de la Nación trabaja para terminar el fallo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay tres opciones. La más lejana tiene que ver con las posibilidades que tiene el Gobierno de que desplacen a estos jueces. Con respecto a las otras, hay una que es más extrema entre las dos, y esta consiste en que los magistrados queden confirmados como jueces definitivos. La otra: que queden como subrogantes.

Desde el plano de lo político, la Corte Suprema vio con malos ojos como el Gobierno salió a atacarlo con pedido de juicio político y eso también podría afectar la resolución que decida en las próximas horas. Por su parte, Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte opinó: "El problema es que no sólo que no hay argumentos, sino que creo sería el final del Poder Judicial, directamente".

La Corte se reúne y hay expectativas por el posible fallo sobre traslado de jueces

Sin embargo, el mensaje que más resonó en el cuarto piso del Palacio de Justicia, fue el del diputado Leopoldo Moreau, un incondicional de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Yo creo que esta es una Corte agotada, por eso se juega al truco, más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada", sostuvo el legislador.

Desde ahí, el máximo tribunal de Justicia entendió que el gobierno de Alberto Fernández había elegido el camino de la agresión primero, y el del silencio después. Se desconocieron un par de veces. El Gobierno no participó de una reunión virtual convocada por Carlos Rosenkrantz, y el máximo tribunal rechazó una invitación del gobierno para capacitarse en cuestiones de género.

Cerca de los ministros del máximo tribunal, repiten una frase que podría adelantar la resolución más esperada: "¿Querés ver una Corte unida? Apretala. No importa del color político que seas, aseguran. Los cortesanos tienen sus diferencias, pero siempre terminas abroquelados, ante los ataques externos".