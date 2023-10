La Cámara de Diputados de la Nación terminó a primera hora de la mañana de este miércoles una maratónica sesión que había arrancado en el mediodía del martes. Una batería de proyectos recibieron media sanción o sanción definitiva, como alquileres y devolución del IVA, pero uno de los momentos que resaltó fue el fuerte cruce entre la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias. "Es un misógino crónico", opinó Leopoldo Moreau.

El diputado nacional oficialista se expresó así respecto del cruce que tuvo a su hija como protagonista.

Picante cruce entre Cecilia Moreau y Fernando Iglesias: "Decime pelotuda de frente, macho de vitrina"

"¿Qué te pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís pelotuda de frente, como me estás diciendo por lo bajo?", reaccionó Moreau. "¡Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente, cobarde!", siguió.

Desde su banca, el diputado de Juntos por el Cambio no tenía intenciones de parar con su vociferación, lo que provocó todavía más enojo en la presidenta de la Cámara. "Callate. Machista de vitrina sos vos", le espetó. El clip no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Iglesias, "por pedido de Macri"

"Ésta es una actitud recurrente de este diputado, que forma parte de las listas del PRO por expreso pedido de (Mauricio) Macri. Incomoda a toda la bancada de JxC, más a los radicales. Hubo expresiones de un sector del radicalismo, el que encabeza Lousteau, que fueron muy duras con sus compañeros en el caso de la creación de las universidades", expresó Leopoldo Moreau ante una consulta de Radio AM 750.

En esa línea, el diputado del Frente de Todos opinó que Iglesias "es un provocador" y que el expresidente "lo elige para introducir un elemento de provocación permanente".

"Es un misógino crónico: siempre tiene palabras para agredir a mujeres", manifestó.

Unos minutos después de haber finalizado la maratónica sesión en Diputados, Moreau sostuvo: "estamos cansados, pero satisfechos" por la batería de medidas que se trataron.

"El Compre sin IA es una medida, quizás, aún más progresiva que la eliminación de la cuarta categoría de Gannacias", sostuvo el legislador, en relación con la media sanción del proyecto que busca convertir en ley la medida tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de devolución del 21% correspondiente al valor agregado en alimentos.

Moreau sostuvo que "dejamos un paso dado en materia tributaria que es progresiva" y cuestionó a Juntos por el Cambio que "como siempre, se pusieron del lado de los más fuertes tanto en Compre sin IVA como en Alquileres".

