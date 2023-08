Los K se cuidan de repartir culpas y miran para adelante

En Unión por la Patria acusaron el golpe que significó el tercer puesto en las PASO y ya existen movimientos para analizar qué camino tomar de cara a octubre. Hay algunos puntos en claro en la coalición y sin reparto de demasiadas culpas, aunque hay voces del PJ que todavía critican la estrategia de Máximo Kirchner en el territorio bonaerense. Su madre, la vicepresidenta, está activa: en los últimos días sumó reuniones con Sergio Massa, Axel Kicillof y Wado de Pedro.

Para la alianza oficial, es vital mirar hacia el futuro. Si bien el resultado estuvo lejos de lo esperado, con un Massa que ni siquiera fue el dirigente más votado de las primarias, los números le dan competitividad para los comicios generales. Por eso, se mira con lupa en qué distritos se perdieron sufragios y se indaga qué mensaje bajar para interpelar a aquellos que no se acercaron a las urnas, más de 10 millones de personas.

En ese marco, se trata de no repartir culpas por la estrategia adoptada ni por los postulantes establecidos. No obstante, fuentes del justicialismo cargan las tintas contra el diputado nacional Kirchner. Al hijo de la titular del Senado le achacan la apertura de internas “sangrientas” en diversas localidades, que terminaron con la coalición fragmentada. ¿Un ejemplo? La Matanza, distrito en el que chocaron Fernando Espinoza, el intendente, y Patricia Cubría, del Movimiento Evita, y al día de hoy nadie asevera que exista militancia conjunta para retener el bastión peronista. “Máximo plantó la bomba, explotó todo y se borró, como siempre. Encima, del Evita no se sabe si van a jugar o directamente van a patear en contra”, disparan.

La vicepresidenta sigue toda la escena con suma atención, sumando encuentros de alto calibre. Por caso, esta semana se dedicó a conversar, en su despacho de la Cámara alta, con el postulante a suceder a Alberto Fernández, el jefe de campaña de su coalición y ministro del Interior, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene la misión de conseguir los sufragios para seguir al mando del distrito. Los números lo avalan tras haber cosechado más votos que el candidato a presidente de UxP.