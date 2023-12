El Gobierno Nacional confirmó que el proyecto de ley de reformas que enviará al Congreso en los próximos días será en formato "ómnibus", una decisión que se venía barajando desde hace semanas. Este miércoles, luego de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei, hubo cacerolazos de rechazo en distintos puntos del país. Uno de los desafíos del ejecutivo será, en un Congreso fragmentado, encontrar los avales para aprobar las modificaciones.

Luego de las críticas de inconstitucionalidad que recibió el DNU emitido esta semana y los cuestionamientos de algunos congresistas por entender que Milei "le daba la espalda" al poder legislativo, La Libertad Avanza confirmó que enviara un conjunto de leyes a tratar como complemento de las modificaciones que se conocieron esta semana respecto a las prepagas, las tarjetas de crédito, los clubes de fútbol y la licencia por maternidad, entre algunas de las 300 modificaciones.

Dentro de ese paquete estarían incluidas cuestiones tributarias y del sistema electoral, como la boleta única de papel y la eliminación de las PASO. Tampoco se descarta que se incluya el proyecto para revertir la modificación de Ganancias y compensar la pérdida de recaudación de las provincias.

Bicameral y tratamiento en el Congreso: qué necesita el DNU de Javier Milei para ser aprobado

La información fue confirmada por un funcionario de Presidencia a los periodistas acreditados en Casa Rosada, que este viernes fueron saludados por Milei en el marco de las fiestas venideras. "Enviarlo separado empioja todo el proceso", sostuvo, de acuerdo a Noticias Argentinas.

"Cuando el Presidente luego de presentar el DNU les aviso que hay más se refería a este proyecto ómnibus, no a que va a haber más DNU", agregaron desde LLA.

El Congreso, una arena difícil para el oficialismo

En medio de las repercusiones por el DNU y las negociaciones para acelerar el "poroteo" en la arena legislativa, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió el jueves con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para armar una defensa del decreto y dar detalles sobre el contenido de la ley ómnibus.

Congreso de la Nación, antes de la asunción de Javier Milei

Sin embargo, todavía no está conformada la Comisión Bicameral que se encarga de analizar el DNU de desregulación de la economía. Desde el oficialismo estiman que podría aprobarse por omisión.

Este viernes, el presidente Milei encabezó una nueva reunión junto a su Gabinete en el Salón Eva Perón junto a su equipo de ministros. Mientras tanto, se prepara para realizar el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional con la intención de tratar el paquete de leyes que prepara.

Este mediodía, el mandatario habló en dos oportunidades. La primera de ellas en Casa Rosada, cuando saludó por las fiestas a los periodistas acreditados. En un escueto mensaje, sostuvo: "Vamos a tratar de que el 2024 sea un año en el cual podamos empezar a reconstruir la Argentina".

El mensaje de Javier Milei para "los que dicen que no hay riesgo hiperinflación"

Minutos después y en su cuenta de X, criticó a quienes manifiestan que no hay riesgo de hiperinflación. "Para los que dicen que no hay riesgo de hiperinflacionario. Debe ser que no pueden admitir su incapacidad en el manejo de la economía y/o ignorancia. La única forma de terminar con esto es congelando la cantidad de dinero (de ahí el déficit cero y sanear al BCRA). LO HAREMOS !!!", posteó el presidente.

Sus últimas medidas generaron diversas repercusiones que fueron desde cacerolazos hasta marchas de organizaciones piqueteras. Este jueves, la CGT anunció una protesta en las calles para el próximo 27 de diciembre, luego de cuatro años de silencio.

