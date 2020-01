Margarita Stolbizer denunció "maniobras ilegales" y cruzó a De Mendiguren por su banca

La designación de José Ignacio De Mendiguren frente al Banco de Inversión y Comercio (BICE) motivó a Margarita Stolbizer para salir a reclamar la banca que deja el empresario en la Cámara de Diputados. La líder del Partido GEN sostiene que el escaño corresponde a su espacio, debido a la alianza que formaron en 2017 con el Frente Renovador, que se llamó Frente 1 País. En el lugar del referente industrial, afirma la legisladora, debería asumir Marcelo 'Oso' Díaz, quien fue séptimo en la lista, sin embargo, el Frente de Todos no quiere perder la mayoría en la Cámara baja.

"Con maniobras ilegales y manipulación del poder y las normas, el oficialismo 'inventa' una indigna licencia de De Mendiguren para impedir el ingreso del diputado electo Marcelo Díaz. La democracia es pluralismo y así se conforma el poder legislativo. Forzar mayoría excluyendo, manipulando normas es violar derechos y degradar instituciones. El director del BICE debe renunciar a su banca para facilitar el ingreso del siguiente diputado electo", denunció Stolbizer en su cuenta de Twitter.

La titular del GEN alertó además que "no permiten el ingreso de nuestro diputado por autoritarios o por miedo. No aceptan otras voces y cambian normas a su antojo. Denunciamos las maniobras políticas del oficialismo". La denuncia se debe a que, para poder asumir como director en el BICE, De Mendiguren debía renunciar a su banca y, para evitarlo, el pasado 24 de enero se realizó una asamblea de accionistas para modificar el estatuto del banco. Ahora la licencia que se tomó el diputado permite entender que no está en ejercicio pleno de su función legislativa, situación que antes estaba prohibida.

Consultado por PERFIL, De Mendiguren aclaró que él nunca quiso irse del Congreso, donde veía una posibilidad de avanzar con muchos proyectos desde la Comisión de Industria, el área a la que siempre se dedicó como hombre de la Unión Industrial Argentina. "El BICE tiene que ver con todo lo que yo me he dedicado, por eso el objetivo es recomponerlo, ponerlo en marcha, porque hace seis meses que está parado y lo han descapitalizado", aseguró. Una vez finalizada la tarea, sostiene, volvería a Diputados y quedaría en su lugar Miguel Peirano, que lo estará acompañando en el BICE.

