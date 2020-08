Narda Lepes: "La comida tiene que ser una materia en la escuela"

La cocinera Narda Lepes, miembro de la mesa contra el hambre, habló sobre su rol en ese grupo que se reactivó esta semana luego de ocho meses y dijo que en la reunión "se habló de descentralizar y prestarle atención a la calidad nutricional de los alimentos, y de restablecer la comensalidad, que se perdió con todo esto". "Lo que se busca es que se vuelva a sentar la familia en la mesa", detalló

"Vi que no se estaba hablando de la comida en sí, entonces hablé. Hay cosas que no deberían ser alimento porque no sirve para un catzo", dijo en "Ahora Dicen", conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en FM Futurock.

"Si quieren cambios de hábitos reales, comida tiene que ser una materia en la escuela. Hay adultos que no saben comer porque nadie enseñó", comentó la chef. Además, agregó que "se necesita una ley de etiquetado y regular la comunicación a niños".

Lepes también habló de estímulos económicos para ciertos productos: "La producción de vegetales no tiene la ayuda que tiene, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa", lamentó y pidió "romper la compra centralizada y que los comedores puedan comprar lo que tienen cerca".

Sobre cómo sobrelleva la cuarentena, dijo: "Tuve que empezar de nuevo muchas veces. Nunca vi que esto no iba para largo. Si me preguntabas en marzo, te decía que esto duraba año y medio, dos años. De ahí, todo es buena noticia", explicó.

